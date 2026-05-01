Dalla rivolta delle donne alla carica dei sindaci: il caso curioso di Monteleone Nel piccolo borgo ben 9 candidati alla carica di primo cittadino, di cui 7 da varie parti d'Italia

Siamo a Monteleone di Puglia, comune dei monti dauni che affaccia sulla Valle del Cervaro al confine con Ariano e Savignano Irpino verso la zona della Ferrara. Paese noto per la coraggiosa rivolta delle donne, nell'agosto del 1942 contro il regime fascista durante la seconda guerra mondiale.

La storia racconta che esasperate dalla mancanza di pane e dai controlli oppressivi, le donne assaltarono il municipio e la caserma, paralizzando le autorità fasciste per diverse ore, causando disordini e culminati con l'arresto di circa cento persone, in gran parte donne, e un lungo processo durato fino al 1950.

Oggi a distanza di oltre 80 anni il comune balza di nuovo alla ribalta nazionale con una storia che ha dell'incredibile

Il prossimo 24 e 25 maggio gli elettori di Monteleone di Puglia oltre ai due candidati alla carica di sindaco, l'uscente Giovanni Campese e lo sfidante Sebastiano Maraschiello, troveranno incredibilmente ben sette nominativi nelle schede elettorali provenienti da più parti d'Italia.

Candidati in trasferta, cosiddetti "forestieri" che pur di usufruire di permessi e ferie come accade spesso nei piccoli comuni, hanno scelto in questo caso il cucuzzolo della Puglia senza conoscere nulla di questa realtà e non di certo per amministrarla.

Nove candidati in un piccolo borgo di circa 900 abitanti e 748 elettori. Le richieste come conferma Michele Morra dall'ufficio anagrafe della sede comunale sono arrivate tra il 24 e 25 aprile scorso.

Così l'attuale sindaco Giovanni Campese al Tgcom24: "Rischiamo di far diventare ridicola e farsesca una competizione elettorale che invece è serie e importante per lo sviluppo del territorio".