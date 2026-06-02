Csm e procure, scontro sulle nuove regole della comunicazione Domani il plenum affronta la circolare che limita la comunicazione delle Procure

Nel Consiglio Superiore della Magistratura si apre una discussione destinata a incidere profondamente sui rapporti tra giustizia, informazione e opinione pubblica. Al centro del confronto c’è la nuova circolare sulla comunicazione delle Procure, un testo che aggiorna le regole già introdotte nel 2018 e che mira a rafforzare la tutela reputazionale delle persone sottoposte a indagine.

La proposta ha suscitato perplessità non soltanto tra i pubblici ministeri, ma anche nel mondo dell’informazione e all’interno dello stesso Csm, dove diversi consiglieri hanno presentato emendamenti per modificare alcuni dei passaggi più controversi.

Le nuove limitazioni

Le linee guida prevedono restrizioni più rigide rispetto al passato. Le conferenze stampa dovrebbero diventare eventi eccezionali, mentre i comunicati delle Procure dovrebbero mantenere un linguaggio strettamente neutrale e privo di enfasi.

Tra gli aspetti più discussi vi è anche il principio secondo cui gli uffici giudiziari dovrebbero seguire e comunicare l’evoluzione della posizione degli indagati lungo tutto il procedimento, compresi gli eventuali provvedimenti favorevoli successivi all’apertura dell’inchiesta.

Secondo i sostenitori della riforma, si tratta di strumenti necessari per rafforzare il principio della presunzione di innocenza e limitare il rischio di processi mediatici. Critici e osservatori temono invece che le nuove regole possano ridurre la trasparenza delle indagini e rendere più difficile il lavoro dell’informazione.

Il dibattito tra magistrati

Tra le voci più attente al tema vi è quella di Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, che evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra tutela della reputazione e diritto dei cittadini a essere informati.

Secondo Borrelli, la protezione dell’onorabilità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari è un valore fondamentale, ma non deve tradursi in una limitazione eccessiva del diritto di cronaca garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Il magistrato sottolinea inoltre che norme sulla comunicazione delle Procure esistono già e che gli uffici giudiziari le hanno generalmente rispettate negli ultimi anni.

Un altro elemento di preoccupazione riguarda la concreta applicabilità delle nuove disposizioni. Per molti procuratori, infatti, gli adempimenti richiesti potrebbero tradursi in un aggravio burocratico difficile da sostenere per uffici già alle prese con carenze di personale e risorse.

Il caso Pinto e il clima nel Csm

A rendere ancora più delicato il confronto è stata la recente decisione disciplinare che ha coinvolto Francesco Pinto. La sanzione inflitta al magistrato per alcune dichiarazioni pubbliche ha riacceso il dibattito sui limiti della comunicazione giudiziaria e sul rischio che l’interpretazione delle regole possa diventare eccessivamente restrittiva.

La vicenda è stata letta da una parte della magistratura come un segnale che impone maggiore prudenza nei rapporti con i media, mentre altri ritengono che sia necessario preservare spazi adeguati di informazione istituzionale.

L’efficienza della giustizia resta sullo sfondo

Nel dibattito emerge anche una questione più ampia. Borrelli richiama l’attenzione sulle difficoltà operative della giustizia italiana, sostenendo che il tema dell’efficienza degli uffici rischia di essere oscurato dalle polemiche sulla comunicazione.

Lo stesso procuratore ha recentemente segnalato problemi tecnici legati agli strumenti digitali utilizzati nel processo penale, evidenziando come molte procure siano costrette a gestire contemporaneamente procedure telematiche e cartacee, con inevitabili ripercussioni sui tempi di lavoro.

La discussione in programma al Csm dovrà quindi misurarsi con un equilibrio delicato: garantire la presunzione di innocenza e la tutela della reputazione degli indagati senza comprimere il diritto dei cittadini a conoscere fatti di interesse pubblico e senza appesantire ulteriormente il funzionamento della macchina giudiziaria.