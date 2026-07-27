Treni, quattro giorni difficili: modifiche in tutta la Toscana Lavori nel nodo di Firenze fino al 30 luglio. Soppressioni e variazioni anche lontano dal capoluogo

Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio viaggiare in treno in Toscana richiederà maggiore attenzione. I lavori programmati nel nodo ferroviario di Firenze, iniziati alle 23 di domenica 26 e destinati a proseguire fino alle 11 di giovedì, comportano modifiche, limitazioni e soppressioni su numerose linee regionali. I canali di vendita di Trenitalia risultano aggiornati, ma ai passeggeri viene raccomandato di verificare nuovamente l’orario poco prima della partenza.

L’appello della Regione

Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore ai Trasporti Filippo Boni invitano i cittadini a controllare «gli orari di tutti i treni» attraverso le applicazioni e i canali ufficiali di acquisto. Il richiamo non riguarda soltanto chi deve raggiungere Firenze, ma tutti coloro che si spostano sulla rete ferroviaria toscana.

Il nodo fiorentino rappresenta infatti un punto di passaggio decisivo per la programmazione regionale. Le conseguenze del cantiere possono quindi propagarsi anche sulle tratte che non attraversano direttamente il capoluogo, con variazioni determinate dalla necessità di riposizionare convogli e personale.

Secondo Giani e Boni, saranno giorni di notevole difficoltà per l’intera regione. Il consiglio è di non fare affidamento sull’orario utilizzato abitualmente e di controllare ogni singolo viaggio, comprese le coincidenze.

Le corse soppresse

Oltre alle modifiche previste sulla linea Aretina e sulla Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, vengono soppresse alcune corse tra Pontedera e Pisa e tra Empoli e Firenze Castello. Non circolerà inoltre la coppia di treni tra Grosseto e Campiglia Marittima.

Una soppressione parziale interessa anche il collegamento veloce tra Firenze e Livorno. Le modifiche non seguono necessariamente lo stesso schema durante tutte le giornate del cantiere: per questa ragione la verifica deve essere effettuata indicando data, stazione di partenza e destinazione.

Anticipi e arrivi posticipati

I treni da Firenze Santa Maria Novella verso Siena anticipano la partenza dalle stazioni di Santa Maria Novella, Firenze Rifredi e Montelupo-Capraia. Chi utilizza abitualmente questi servizi rischia quindi di perdere il convoglio presentandosi in stazione secondo il vecchio orario.

Per i collegamenti Firenze-Livorno, alcuni dei quali proseguono verso Grosseto, sono invece previsti arrivi posticipati a Pisa Centrale e nelle stazioni successive. Cambiamenti di orario interessano anche i treni tra Pisa Centrale e Roma Termini e quelli tra Piombino Marittima e Firenze Santa Maria Novella. Ulteriori variazioni possono essere collegate agli altri cantieri attivi lungo la direttrice tirrenica.

Il cantiere del Ponte al Pino

L’interruzione è collegata agli interventi per il nuovo Ponte al Pino, infrastruttura situata in uno dei punti più delicati della rete ferroviaria fiorentina. Questa è la seconda fase dei lavori programmati nel mese di luglio, dopo quella eseguita tra il 5 e il 10.

La complessità dell’operazione impone una riprogrammazione estesa del servizio. Le modifiche possono entrare in vigore anche prima dell’inizio formale dei lavori o protrarsi oltre l’orario indicato, soprattutto per consentire la ricomposizione della circolazione ordinaria.

Per i viaggiatori resta quindi essenziale consultare le informazioni associate allo specifico treno, controllando eventuali cambi di stazione, cancellazioni parziali, anticipi e servizi sostitutivi. L’orario già salvato sul telefono o consultato nei giorni precedenti potrebbe non essere più valido.