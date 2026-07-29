Emma Marrone si filma bloccata in ascensore: «Sto impazzendo» Quasi un’ora con la manager Francesca Savini tra caldo, paura e ironia sui social

L’ascensore si ferma all’improvviso. Una discesa per gettare la spazzatura si è trasformata in quasi un’ora di paura per Emma Marrone e la sua manager Francesca Savini. Le due sono rimaste bloccate nell’ascensore di un palazzo a Roma, dopo che la cabina si è arrestata improvvisamente durante il tragitto.

A raccontare la disavventura è stata la stessa Savini, che ha ripreso con il telefono alcuni momenti dell’attesa e li ha condivisi su Instagram. Nel filmato la cantante appare in abiti casalinghi, con i capelli raccolti e un ventaglio agitato continuamente per cercare sollievo dal caldo.

Il caldo e la paura nella cabina

Con il passare dei minuti, l’insofferenza di Emma è diventata evidente. «Io chiamo i vigili del fuoco, subito, sto impazzendo», dice rivolgendosi alla manager. Poi lo sfogo: «Tutti i giorni me ne succede una».

Francesca Savini prova invece ad alleggerire la tensione con una battuta: «Ne abbiamo fatte tante, ma questa ci mancava». Un dialogo che mescola preoccupazione e ironia, mentre le due attendono che qualcuno riesca a sbloccare l’impianto.

Le porte aperte dopo circa 45 minuti

L’attesa è terminata con l’arrivo dei tecnici, che dopo circa 45 minuti hanno aperto manualmente le porte della cabina. La cantante e la sua collaboratrice sono così riuscite a uscire senza conseguenze, dopo avere trascorso quasi un’ora nello spazio ristretto e sempre più caldo.

Non risultano malori né la necessità di assistenza sanitaria. La paura ha lasciato rapidamente spazio al sollievo e alla consueta capacità di Emma Marrone di raccontare anche gli imprevisti con un tono diretto e autoironico.

L’ironia dopo la liberazione

Una volta fuori dall’ascensore, la cantante ha rassicurato i suoi follower pubblicando la locandina di The Lift, film horror olandese ambientato proprio in un ascensore. Il messaggio, in inglese, invitava scherzosamente a prendere le scale.

Più tardi, dopo essere andata dal parrucchiere, Emma è tornata sui social per confermare che tutto si era concluso bene: «Raga, tutto bene, sono salva». Poi ha spostato l’attenzione sul nuovo colore dei capelli, annunciando ai fan di essere tornata mora.

La disavventura si è chiusa così senza conseguenze, trasformandosi in un nuovo episodio condiviso con il pubblico. Prima il panico nella cabina ferma, poi le risate e la liberazione, infine la battuta social con cui la cantante ha archiviato una mattinata decisamente diversa dal previsto.