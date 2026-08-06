Papa Leone XIV ad Assisi: bagno di folla al GO! Franciscan Youth Meeting Entusiasmo a Santa Maria degli Angeli per l'arrivo del Pontefice tra 2.500 giovani

L'entusiasmo dei giovani ha accompagnato l'arrivo di Papa Leone XIV a Santa Maria degli Angeli, dove il Pontefice ha aperto la giornata conclusiva del GO! Franciscan Youth Meeting. Migliaia di ragazzi, assiepati lungo le transenne all'esterno della Basilica, lo hanno accolto con applausi, cori e smartphone alzati per immortalare il momento. Il Papa si è fermato a lungo per stringere mani, impartire benedizioni e salutare anche numerose famiglie con bambini, ricambiando l'affetto di una folla giunta da tutta Europa.

L'evento conclude quattro giorni di incontri, preghiera, formazione e confronto che hanno riunito oltre 2.500 giovani di numerosi Paesi nel cuore della spiritualità francescana, nell'anno dedicato all'ottavo centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.

Il saluto dei Francescani

Ad accogliere ufficialmente il Pontefice è stato Marco Vianelli, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. Nel suo intervento ha sottolineato il valore simbolico della presenza del Papa in un anno così significativo per la famiglia francescana, ricordando come migliaia di giovani abbiano riflettuto durante il Meeting sui temi della pace, della fraternità, della missione, dell'identità, della marginalità, dell'economia e della custodia del creato.

Il richiamo alla figura di San Francesco è stato il filo conduttore dell'iniziativa, proposta come esperienza capace di parlare alle nuove generazioni e di indicare percorsi concreti di riconciliazione e speranza.

La giornata del Pontefice

Dopo l'accoglienza, Papa Leone XIV incontra i partecipanti al GO! Franciscan Youth Meeting in un appuntamento pensato per offrire ai giovani una guida spirituale nell'affrontare le sfide del presente alla luce del carisma francescano.

Alle 10.30 il Pontefice presiede la Solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al termine della liturgia è previsto il mandato missionario, il momento conclusivo con cui i giovani vengono simbolicamente inviati a testimoniare nei rispettivi Paesi "la freschezza del Vangelo e la letizia francescana", portando nelle loro comunità l'esperienza vissuta ad Assisi.

Un appuntamento internazionale

Il GO! Franciscan Youth Meeting è promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane ed è organizzato dai Frati Minori di Assisi, in collaborazione con le Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e con la Città di Assisi. La presenza del Papa conferisce ulteriore rilievo a un'iniziativa che punta a rafforzare il legame tra i giovani europei e il messaggio di San Francesco, nel contesto delle celebrazioni per l'ottavo centenario della sua morte.