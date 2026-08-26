Jovanotti a Palermo, sette treni straordinari per il dopo concerto Servizi notturni potenziati il 29 e 30 agosto per favorire il rientro del pubblico dalla Favorita

Sette treni straordinari notturni per ciascuna delle due giornate dei concerti di Jovanotti a Palermo. In vista del grande afflusso previsto sabato 29 e domenica 30 agosto all’Ippodromo La Favorita, il Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, d'intesa con la Regione Siciliana, ha predisposto un piano speciale per agevolare il deflusso degli spettatori al termine degli eventi.

Il potenziamento punta soprattutto a offrire un’alternativa all’auto privata nelle ore successive agli spettacoli, quando migliaia di persone lasceranno contemporaneamente l’area della Favorita. I due appuntamenti palermitani fanno parte del Jova Summer Party 2026 e sono in programma il 29 e 30 agosto.

Le corse dal Passante ferroviario

Una parte del dispositivo ruota attorno alla fermata di Palermo De Gasperi, lungo il Passante ferroviario. Da qui sarà possibile raggiungere Isola delle Femmine con una corsa in partenza alle 00.07.

Due ulteriori collegamenti saranno invece diretti verso Palermo Centrale, con partenze previste rispettivamente all’1.38 e alle 2.41.

Il piano comprende anche la direttrice tirrenica. Un treno partirà all’1.12 con destinazione Messina, dove l’arrivo è programmato alle 4.24. Un collegamento pensato quindi non soltanto per il pubblico residente nel capoluogo, ma anche per chi raggiungerà Palermo da altre zone della Sicilia.

Treni anche verso aeroporto e Cefalù

L’offerta straordinaria interesserà inoltre l’asse Palermo Giachery-Palermo Notarbartolo. Il punto di raccolta individuato è la fermata di Palermo Federico, dalla quale partiranno due collegamenti diretti verso l’aeroporto di Palermo, rispettivamente alle 00.57 e all’1.17.

Da Palermo Centrale, infine, alle 2 partirà un treno diretto a Cefalù. Il convoglio effettuerà tutte le fermate intermedie e arriverà a destinazione alle 3.10.

Il dispositivo ferroviario si inserisce nel più ampio piano per la mobilità predisposto in città in occasione dei concerti. Il Comune di Palermo ha già adottato un’ordinanza con limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale e con l’individuazione di specifiche aree per la sosta dei pullman nelle zone interessate dall’evento.

Due giorni di grande afflusso alla Favorita

Il Jova Summer Party farà tappa all’Ippodromo La Favorita nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto. L'apertura delle porte è prevista dalle 15 e l'inizio degli eventi dalle 16.30.

Accanto a Lorenzo Jovanotti, nelle due giornate è annunciata la presenza di numerosi ospiti. Tra questi Jimmy Sax, previsto in entrambe le date. L’organizzazione dei trasporti diventa così uno degli aspetti centrali per la gestione di un appuntamento destinato a richiamare un pubblico numeroso e a incidere sulla viabilità di una vasta area della città.

Il ricorso ai treni straordinari nelle ore notturne punta a distribuire i flussi dopo la conclusione degli spettacoli e a garantire collegamenti anche quando l’offerta ferroviaria ordinaria sarebbe ormai ridotta.