Marracash difende le proteste, Fedez lo attacca: è scontro sul lusso Dopo gli scontri a Milano, i rapper si dividono tra sostegno alla protesta e condanna dei saccheggi

La rabbia esplosa nelle strade di Milano arriva nel mondo del rap e apre uno scontro che va ben oltre la musica. Da una parte Marracash, che difende le ragioni della protesta e denuncia un sistema sociale incapace di offrire prospettive ai giovani. Dall'altra Fedez, che contesta l'atteggiamento di alcuni colleghi e li accusa di alimentare, attraverso l'ostentazione della ricchezza, proprio quella cultura del lusso contro cui si è indirizzata la rabbia dei manifestanti.

Nel mezzo ci sono le vetrine infrante, i negozi saccheggiati e le tensioni che hanno attraversato il centro del capoluogo lombardo durante il fine settimana. Episodi che hanno suscitato indignazione e preoccupazione, ma che hanno anche riportato al centro del dibattito pubblico il disagio delle periferie, le disuguaglianze economiche e il rapporto tra le nuove generazioni e le istituzioni.

A trasformare la vicenda in un confronto tra alcuni dei protagonisti della musica italiana sono stati soprattutto i social network, dove le dichiarazioni degli artisti hanno raccolto migliaia di reazioni, tra solidarietà, critiche e accuse reciproche.

Marracash: la rabbia sociale non nasce dal nulla

Il primo intervento destinato ad accendere la polemica è stato quello di Marracash, cresciuto alla Barona, quartiere popolare della periferia milanese che ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua identità artistica.

Il rapper ha pubblicato su Instagram alcune immagini delle manifestazioni, accompagnandole con una riflessione sulle condizioni sociali del Paese. Ha rivendicato la propria attenzione alle disuguaglianze e la convinzione che il cambiamento richieda una partecipazione concreta, non limitata alle dichiarazioni pubblicate sui social.

La frase destinata a provocare le reazioni più forti è stata: «Con le buone non cambi le cose». Parole che diversi utenti hanno interpretato come una giustificazione degli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni.

Marracash ha respinto questa lettura, precisando di condannare la violenza, ma invitando a riconoscerne anche le forme meno visibili. Nel suo ragionamento rientrano le condizioni di una generazione che fatica a immaginare il proprio futuro, la precarietà economica e una società nella quale il valore individuale viene spesso misurato attraverso la disponibilità di beni materiali.

Il rapper ha richiamato anche gli interventi delle forze dell'ordine contro gli studenti e il dibattito sulle garanzie e sulle responsabilità degli agenti. La sua posizione è che non si possa discutere esclusivamente delle conseguenze della protesta ignorando le condizioni che hanno contribuito ad alimentarla.

Fedez contesta i colleghi: il rap alimenta il mito della ricchezza

La risposta più dura è arrivata da Fedez, che ha spostato l'attenzione sul rapporto tra gli artisti e il modello di consumo rappresentato nelle loro canzoni, nei video musicali e nelle apparizioni pubbliche.

Il rapper ha contestato l'idea che personaggi affermati e molto ricchi possano presentarsi senza contraddizioni come interpreti della rivolta contro il lusso. Il suo ragionamento chiama in causa l'intero ambiente musicale, compreso se stesso, e mette in discussione la credibilità di chi sostiene le proteste mentre continua a frequentare gli stessi ambienti privilegiati che vengono criticati.

Non si tratta soltanto di una polemica personale. Fedez pone una domanda che riguarda la responsabilità culturale degli artisti: quale messaggio arriva ai giovani quando il successo viene raccontato attraverso automobili costose, abbigliamento firmato, gioielli e ricchezze difficilmente raggiungibili?

La critica diventa particolarmente significativa nel momento in cui alcuni manifestanti hanno preso di mira negozi e simboli del consumo. Per Fedez, la contraddizione è evidente: chi contribuisce a rendere desiderabile quel mondo non può limitarsi a sostenere chi lo combatte senza interrogarsi sul proprio ruolo.

L'attacco contiene anche un riferimento alla presenza di un artista alla prima della Scala, dove si era fatto fotografare con il sindaco Beppe Sala. Fedez non lo nomina direttamente in quel passaggio, ma contrappone la frequentazione degli ambienti istituzionali alla successiva solidarietà verso chi contesta il sistema.

Ghali, Sayf e Artie 5ive dalla parte dei manifestanti

Nel confronto sono intervenuti altri protagonisti della scena musicale italiana. Ghali, cresciuto nel quartiere milanese di Baggio, ha espresso solidarietà ai giovani che manifestano, invitandoli a continuare a difendere le proprie convinzioni e a non rinunciare alla libertà di pensiero.

Una posizione più esplicitamente politica è arrivata da Sayf, che ha criticato il modo in cui gli episodi di violenza vengono utilizzati, a suo giudizio, per oscurare le ragioni delle mobilitazioni. Il rapper ha sostenuto che la contrapposizione più importante non sia quella tra destra e sinistra, ma quella tra chi detiene potere e ricchezza e chi ne rimane escluso.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato il G8 di Genova del 2001, formulando accuse sull'azione di presunti infiltrati durante le manifestazioni. Si tratta di affermazioni dell'artista, che non possono essere considerate una ricostruzione accertata degli eventi.

Anche Artie 5ive, cresciuto nella zona della Bicocca, ha invitato a interrogarsi sulle responsabilità collettive, osservando come una società fondata sulla competizione e sull'ostentazione del benessere rischi di alimentare frustrazione in chi non riesce a soddisfare nemmeno i bisogni essenziali.

Alle prese di posizione si sono aggiunte quelle di Guè, che ha manifestato sostegno a Marracash, e di Kid Yugi, intervenuto sulle proteste che stanno interessando anche la Puglia e il Mezzogiorno.

Milano, le devastazioni e il disagio delle periferie

La discussione nasce da un fine settimana segnato da disordini nel centro di Milano, dove gruppi di giovani hanno danneggiato vetrine e saccheggiato esercizi commerciali, soprattutto nelle aree dello shopping.

Le manifestazioni si inseriscono in una fase di tensione sociale più estesa, caratterizzata da proteste contro il costo della vita e le difficoltà economiche. Tuttavia, gli episodi di vandalismo hanno sollevato interrogativi sulle motivazioni dei partecipanti e sulla possibilità di distinguere le rivendicazioni sociali dagli atti di violenza.

Secondo le ricostruzioni delle autorità, tra i giovani coinvolti figurano numerosi minorenni. La presenza di ragazzi provenienti dalle periferie e dai comuni dell'hinterland ha alimentato il dibattito sulla distanza economica e culturale tra il centro della città e le zone meno privilegiate.

Milano rappresenta in modo particolarmente evidente questa contraddizione. È una delle capitali europee della moda, del design e dei consumi di lusso, ma è anche una città nella quale il costo dell'abitare, le difficoltà dei giovani e la precarietà economica costituiscono problemi sempre più discussi.

Le vetrine del centro, diventate bersaglio di alcuni partecipanti ai disordini, assumono così un significato simbolico. Rappresentano un benessere costantemente esibito, ma non accessibile a tutti. Questo non giustifica i saccheggi, né permette di attribuire indistintamente motivazioni politiche a chi li ha compiuti. Aiuta però a comprendere perché quegli episodi abbiano aperto una discussione che coinvolge anche il mondo della cultura.

Il rap tra ribellione, successo e contraddizioni

Il confronto tra Marracash e Fedez mette in luce una contraddizione che accompagna da tempo l'evoluzione del rap italiano.

Nato come linguaggio di denuncia e racconto delle periferie, il genere è diventato una componente centrale dell'industria musicale, trasformando diversi artisti in imprenditori e personaggi pubblici di grande successo.

La narrazione della rivincita sociale è rimasta uno degli elementi fondamentali di questa cultura. Il ragazzo cresciuto in un quartiere difficile che conquista fama e ricchezza è una figura ricorrente nei testi e nell'immaginario musicale.

Ma proprio questo percorso solleva una domanda: chi ha raggiunto il successo economico può continuare a rappresentare chi è rimasto escluso?

Per Marracash, la risposta passa dalla coerenza delle idee e dalla storia personale. Il successo non cancella necessariamente le proprie origini né impedisce di denunciare le disuguaglianze.

Per Fedez, invece, il problema nasce quando la solidarietà verso i manifestanti non viene accompagnata da una riflessione sulla responsabilità degli stessi artisti nella diffusione dei modelli di ricchezza che alimentano il desiderio di consumo.

Sono due prospettive che non si escludono completamente, ma che individuano responsabilità differenti. La prima insiste sulle condizioni economiche e sociali che generano la protesta. La seconda richiama il ruolo dei personaggi pubblici nel costruire aspettative, desideri e frustrazioni.

Una polemica che supera i confini della musica

La disputa tra i rapper non sembra destinata a esaurirsi in uno scambio di messaggi sui social. La discussione coinvolge infatti questioni che riguardano direttamente il futuro delle città italiane: il rapporto tra centro e periferia, le opportunità per i giovani, la distribuzione della ricchezza e la capacità della politica di interpretare il malessere sociale.