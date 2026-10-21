Caro carburante, la protesta dei tir paralizza le autostrade e svuota i negozi Blocchi in Campania, Puglia e Calabria. In Veneto mancano prodotti alimentari e materie prime

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio sta attraversando l'Italia e le sue conseguenze non si fermano ai caselli autostradali. Mentre in Campania i tir bloccano importanti collegamenti stradali, in Veneto supermercati, pastifici e commercianti cominciano a fare i conti con le forniture mancanti. Il rischio è che una vertenza nata per denunciare l'aumento dei costi del trasporto finisca per compromettere intere filiere produttive, con ripercussioni sui prezzi e sulle vendite in vista del periodo natalizio.

Campania, chiuso il collegamento tra A1 e A30

La mattina di mercoledì 21 ottobre la mobilitazione ha provocato la chiusura temporanea del nodo tra l'A1 Milano-Napoli e l'A30 Caserta-Salerno, per i veicoli provenienti da Roma. Secondo le comunicazioni diffuse da Autostrade per l'Italia, si sono formati tre chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio con l'A30 in direzione Napoli, mentre altri due chilometri di rallentamenti sono stati segnalati verso Roma.

Le manifestazioni hanno interessato anche lo svincolo tra l'A1 e la provinciale per Casoria, oltre alla stazione autostradale di Nocera Pagani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale autostradale per gestire la circolazione.

I presidi continuano soprattutto nelle regioni meridionali, dove una parte degli autotrasportatori autonomi considera insufficienti le misure annunciate dall'esecutivo. La mobilitazione riguarda nodi strategici per il trasporto delle merci, con conseguenze che si propagano rapidamente lungo la rete distributiva nazionale.

Il Veneto paga il prezzo dei blocchi al Sud

Le difficoltà sono già visibili a centinaia di chilometri dalle manifestazioni. Nei supermercati del Veneto cominciano a mancare alcuni prodotti ortofrutticoli provenienti dalle regioni meridionali. Nel Trevigiano sono state segnalate carenze di pomodori e altri ortaggi, mentre alcune catene della grande distribuzione hanno avvertito i clienti dei ritardi nelle consegne.

Particolarmente significativa la situazione del mercato ortofrutticolo di Verona, dove gli arrivi di merci dal Sud si sono ridotti del 70%. Le difficoltà riguardano soprattutto i prodotti freschi, per i quali anche pochi giorni di ritardo possono provocare perdite economiche e problemi di approvvigionamento.

Ma gli effetti non si limitano al settore alimentare. Anche negozi di abbigliamento, accessori ed erboristerie segnalano consegne incomplete o rinviate. Una situazione particolarmente delicata in una fase dell'anno nella quale molte attività stanno preparando assortimenti e magazzini per gli acquisti natalizi.

Pastifici in difficoltà, produzione da riorganizzare

Tra le imprese coinvolte c'è Pasta Zara, che utilizza semola biologica proveniente dal Mezzogiorno. Il presidente Furio Bragagnolo ha spiegato che la mancata consegna delle materie prime ha costretto l'azienda a modificare temporaneamente alcune lavorazioni, ricorrendo a fornitori del Centro Italia e a un mulino di Trieste.

La possibilità di sostituire i fornitori, tuttavia, non rappresenta una soluzione sostenibile per un periodo prolungato. Secondo Bragagnolo, l'azienda può contenere le conseguenze dei blocchi ancora per circa 72 ore, oltre le quali la situazione rischia di diventare molto più difficile da gestire.

Il problema riguarda l'intero sistema produttivo italiano, fortemente dipendente dal trasporto stradale. Quando i collegamenti si interrompono, anche le imprese che non partecipano alla protesta subiscono rallentamenti, maggiori costi e difficoltà nel rispettare gli ordini.

Commercianti preoccupati per i prezzi e il Natale

Il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, ha denunciato un quadro di crescente incertezza. Alcuni fornitori, alle prese con l'aumento dei costi logistici, stanno già chiedendo maggiorazioni sulle spedizioni.

In un caso segnalato da Bertin, per una consegna di farina è stato richiesto un supplemento di 50 centesimi per collo. Per il momento diversi commercianti hanno scelto di assorbire questi rincari senza trasferirli immediatamente sui consumatori, ma i margini economici per continuare su questa strada sono limitati.

La preoccupazione riguarda soprattutto il periodo prenatalizio, fondamentale per numerose attività commerciali. L'impossibilità di programmare le consegne potrebbe compromettere l'allestimento dei negozi e la disponibilità dei prodotti più richiesti.

Anche il commercio elettronico risente delle interruzioni. Nei magazzini delle aziende meridionali risultano ferme spedizioni già acquistate dai clienti, mentre Amazon ha comunicato di seguire l'evoluzione della situazione insieme ai propri operatori logistici.

Salvini annuncia oltre un miliardo, ma la protesta continua

Il governo cerca di fermare la mobilitazione attraverso lo sblocco di risorse economiche destinate al settore. Dopo gli incontri con le associazioni di categoria, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato la disponibilità di 480 milioni di euro per contrastare l'aumento dei costi del carburante, ai quali si aggiungono oltre 500 milioni destinati al rinnovo dei mezzi.

Secondo il ministro, per i contributi contro il caro gasolio sono arrivate più di 32mila domande e i pagamenti dovrebbero cominciare il 21 ottobre.

Salvini ha però distinto le difficoltà economiche della categoria dalle modalità più radicali della protesta, definendo illegali i blocchi che impediscono la circolazione e danneggiano altri lavoratori, imprese e cittadini.

Le associazioni rappresentative dell'autotrasporto hanno accolto positivamente gli impegni annunciati, chiedendo tuttavia che siano trasformati rapidamente in provvedimenti concreti.

Tra gli autonomi, invece, prevalgono ancora forti perplessità. In Sicilia una parte dei manifestanti ha revocato il fermo, mentre in Campania, Calabria e Puglia proseguono iniziative di protesta, con modalità differenti.

Il 27 ottobre nuovo confronto, cresce il rischio per le forniture

La prossima data decisiva sarà il 27 ottobre, quando è previsto un nuovo incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per verificare l'attuazione degli impegni economici.

La questione centrale non riguarda soltanto l'entità degli stanziamenti, ma anche i tempi con cui le risorse arriveranno alle imprese. Molti operatori denunciano infatti di attendere da mesi contributi già previsti, mentre il costo del gasolio continua a incidere pesantemente sui bilanci.

Nel frattempo la crisi dei trasporti rischia di allargarsi. La carenza di materie prime può rallentare la produzione industriale, le difficoltà nelle consegne possono ridurre le vendite e i maggiori costi logistici potrebbero essere trasferiti sui prezzi finali.