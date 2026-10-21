Decreto sicurezza, stretta sui minori e pene fino a 12 anni Dopo gli scontri di Milano, il governo introduce nuovi reati, arresti più rapidi e 500 militari

Il governo Meloni interviene sulle norme di sicurezza pubblica dopo un fine settimana segnato da violenze, devastazioni e scontri con le forze dell'ordine, soprattutto a Milano. Il Consiglio dei ministri, riunito martedì 20 ottobre, ha approvato un decreto legge che rafforza gli strumenti di prevenzione e repressione, modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni e introduce nuove responsabilità economiche per le famiglie. La risposta dell'esecutivo arriva dopo disordini che hanno provocato danni a esercizi commerciali e beni pubblici, oltre al ferimento di numerosi appartenenti alle forze dell'ordine.

Il provvedimento, articolato in otto articoli, punta a intervenire su fenomeni differenti: dalle manifestazioni che degenerano in violenza alle aggressioni organizzate nei centri urbani, fino agli episodi di vandalismo commessi da gruppi di adolescenti. Una parte delle nuove disposizioni riprende misure già oggetto di discussione parlamentare, anticipandone l'applicazione attraverso lo strumento del decreto legge.

Minori dai 14 anni, cambia la valutazione dell'imputabilità

Una delle novità più rilevanti riguarda i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il decreto introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto 14 anni, modificando il criterio utilizzato finora per accertarne la responsabilità penale.

La precedente disciplina prevedeva una valutazione individuale della maturità del minorenne al momento del reato. Con la nuova formulazione, invece, la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni viene presunta, salvo che la difesa riesca a dimostrare concretamente il contrario.

La modifica non abbassa a meno di 14 anni la soglia dell'imputabilità, ma cambia l'accertamento della responsabilità per gli adolescenti più grandi. Non significa neppure che ogni minorenne riceverà automaticamente le stesse pene previste per un adulto: resta necessario distinguere la capacità di intendere e di volere dalle regole che disciplinano il trattamento sanzionatorio dei minori.

L'obiettivo dichiarato dal governo è rendere più efficace la risposta giudiziaria nei confronti degli adolescenti coinvolti in episodi di violenza collettiva. La scelta apre però interrogativi sull'equilibrio tra esigenze di sicurezza e finalità educative del sistema penale minorile.

Nuovo reato per chi partecipa alle violenze di gruppo

Il decreto introduce una specifica fattispecie penale per la partecipazione violenta alle manifestazioni pubbliche. La disposizione riguarda gruppi di almeno cinque persone che mettano in pericolo la sicurezza attraverso comportamenti aggressivi, tra cui il lancio di pietre, petardi o altri oggetti pericolosi e l'impiego di bastoni.

Per queste condotte è prevista una pena detentiva da due a cinque anni, accompagnata da una sanzione amministrativa che può raggiungere i 20mila euro. Le conseguenze diventano più pesanti quando i responsabili nascondono il volto per impedire il riconoscimento oppure provocano lesioni.

Una disciplina ancora più severa riguarda chi organizza o promuove gruppi finalizzati ad azioni violente. In questo caso il decreto introduce un reato autonomo, punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La responsabilità può riguardare anche attività organizzative svolte attraverso strumenti informatici e piattaforme telematiche.

Il riferimento è alle forme di coordinamento che precedono le aggressioni collettive, comprese quelle organizzate attraverso chat e social network. La norma mira a colpire non soltanto gli esecutori materiali, ma anche chi contribuisce alla preparazione delle iniziative violente.

Arresti differiti, più spazio alle immagini delle telecamere

Cambiano anche le possibilità di intervento delle forze dell'ordine dopo la commissione di determinati reati. Il provvedimento estende l'arresto in flagranza differita, consentendo di procedere anche quando il responsabile non venga fermato direttamente durante i fatti.

La misura potrà essere utilizzata per episodi di devastazione e saccheggio, attentati contro impianti di pubblica utilità, partecipazione violenta a manifestazioni e danneggiamenti commessi in gruppo, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Un ruolo importante sarà svolto dalle registrazioni video e dagli altri elementi documentali che consentano di ricostruire le condotte e identificare i presunti responsabili.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inoltre annunciato strumenti organizzativi per rafforzare la capacità degli uffici giudiziari di affrontare un numero elevato di arresti e rispettare i termini previsti per la convalida.

Misure preventive anche fuori dalle manifestazioni

Il decreto amplia gli strumenti a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per intervenire prima che si verifichino nuovi episodi violenti.

Le misure preventive potranno essere applicate anche in luoghi caratterizzati da una forte presenza di persone, indipendentemente dallo svolgimento di cortei o manifestazioni organizzate. Il riferimento riguarda soprattutto le aggressioni e le azioni intimidatorie compiute da gruppi nei centri cittadini.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha richiamato la necessità di contrastare le cosiddette scorribande, episodi nei quali gruppi di persone si muovono in aree frequentate assumendo comportamenti violenti o minacciosi.

Le disposizioni consentono interventi preventivi collegati a specifici luoghi e fasce orarie. Il loro ambito viene esteso anche agli adolescenti tra i 14 e i 18 anni.

È un passaggio delicato perché amplia il ruolo della prevenzione amministrativa rispetto alla tradizionale risposta penale successiva alla commissione di un reato. L'applicazione concreta dovrà comunque rispettare i presupposti normativi e le garanzie previste per i destinatari.

Genitori chiamati a pagare i danni provocati dai figli

Il principio della responsabilità economica assume un peso centrale nel provvedimento. Quando un minorenne commette violenze contro persone o cose, il decreto prevede una sanzione amministrativa a carico dei genitori compresa tra 500 e mille euro, che raddoppia in caso di reiterazione.

La misura riguarda anche le condotte commesse da minori non imputabili. Si distingue dal risarcimento dei danni, che segue invece specifiche procedure.

Per i beni pubblici danneggiati, come semafori, pensiline e strutture urbane, è previsto un meccanismo che consente al prefetto di attivare rapidamente la richiesta di pagamento. Nel caso dei danni subiti da privati, come commercianti e proprietari di veicoli, vengono introdotte procedure accelerate per ottenere provvedimenti giudiziari di risarcimento.

L'intenzione dell'esecutivo è rendere più immediata la responsabilizzazione economica di chi provoca distruzioni e, nel caso degli adolescenti, delle rispettive famiglie.

Le nuove disposizioni potrebbero avere conseguenze particolarmente rilevanti nei casi di vandalismo collettivo, nei quali l'individuazione dei singoli responsabili e il recupero delle somme costituiscono spesso passaggi complessi.

Milano, arrivano 500 militari aggiuntivi

Accanto alle nuove norme penali, il governo rafforza la presenza dello Stato sul territorio. L'ottavo articolo del decreto dispone l'invio di 500 militari aggiuntivi a Milano, nell'ambito del potenziamento dell'operazione Strade sicure.

Il contingente sarà impiegato fino al 31 dicembre 2026, con uno stanziamento indicato in circa 4,7 milioni di euro.

L'obiettivo è aumentare la sorveglianza dei luoghi sensibili, rafforzare i presidi e consentire a polizia e carabinieri di destinare una parte maggiore del personale alle attività operative di prevenzione e contrasto della criminalità.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che i militari agiranno in coordinamento con le forze di polizia, mantenendo le rispettive competenze. Non è stata approvata, infatti, l'ipotesi di attribuire ai soldati le funzioni proprie degli agenti di polizia giudiziaria.

L'intervento assume anche un valore simbolico, perché concentra risorse aggiuntive nella città maggiormente coinvolta dai disordini che hanno preceduto l'approvazione del decreto.

Più tutele per le forze dell'ordine

Un'altra modifica riguarda le lesioni personali lievi e lievissime provocate a pubblici ufficiali e agenti impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Per queste condotte viene prevista la procedibilità d'ufficio, che permette all'autorità giudiziaria di intervenire senza attendere la presentazione di una querela da parte della persona offesa.

La misura punta a rafforzare la tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine durante le attività di servizio e a rendere più immediata la risposta giudiziaria agli episodi di aggressione.

Il nodo delle garanzie e il passaggio parlamentare

Il decreto segna un irrigidimento della risposta dello Stato alle violenze collettive, ma apre anche questioni giuridiche che accompagneranno il confronto politico e parlamentare.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la nuova presunzione di imputabilità dei minorenni. Il sistema della giustizia minorile italiano si fonda tradizionalmente sulla necessità di valutare la maturità dell'adolescente e di privilegiare, quando possibile, percorsi di recupero e reinserimento sociale.

La scelta di modificare l'onere della prova sulla capacità di intendere e di volere sposta quindi un equilibrio consolidato e potrà essere oggetto di approfondimenti durante l'esame parlamentare.

Anche l'estensione delle misure preventive richiederà particolare attenzione nel rapporto tra sicurezza pubblica, libertà di circolazione e diritto di manifestare. Il contrasto alle condotte violente dovrà infatti restare distinto dall'esercizio pacifico dei diritti costituzionali.

Il testo approvato dal governo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, pena la perdita di efficacia del decreto. In questa fase potranno essere presentate modifiche alle disposizioni.