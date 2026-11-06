Bliss, dal 2025 il modello di Brand Advisory ideato da Francesco Acri Advisory, Brand Governance e Operations: l’evoluzione del modello Bliss

Dalla costituzione della società al passaggio alla Brand Advisory, fino al Bliss Empirical Framework. Le tappe e le parole del modello che Bliss ha portato ai vertici d’impresa.

Bliss, società di Brand Advisory fondata e guidata da Francesco Acri, lavora con i vertici d’impresa a un’idea semplice: una decisione vale quanto la capacità di portarla fino al mercato. Lo fa con un modello proprietario, articolato su tre livelli: Advisory, Brand Governance e Operations.

Il modello nasce da tre lezioni che Acri accumula prima della costituzione della società. Ripercorrerle significa ripercorrere come Bliss è arrivata fin qui.

Prima del 2025: le tre lezioni che hanno formato il modello

La prima è l’ambizione di condividere le opportunità nate dal proprio lavoro, che porta Acri a riunire attorno alla fotografia competenze diverse in una squadra che cresce con la complessità degli incarichi. La seconda arriva con le chiusure del 2020, quando la squadra si ritrova a prendere decisioni rapide, in pochi giorni, accanto a imprenditori che rischiano di non riaprire, comprendendo che una scelta vale solo se arriva sul mercato in tempo. La terza nasce dallo studio della strategia d’impresa, delle scienze cognitive applicate alle decisioni e della valutazione del brand come asset economico: ne emerge il valore della strategia ben oltre la semplice operatività, e quanto sia importante presidiare una decisione fino al mercato.

2025: nasce Bliss S.r.l.

Nel 2025 l’attività diventa Bliss S.r.l. È il passaggio da un lavoro costruito attorno a una persona a una struttura che ha criteri e responsabilità condivisi. Le tre lezioni diventano tre principi: il brand è una decisione del vertice, la governance fa sì che una decisione regga nel tempo, l’esecuzione fa parte della stessa responsabilità.

Il passaggio alla brand advisory

Il passaggio successivo porta Bliss da agenzia di comunicazione a società di brand advisory. Cambia l’oggetto stesso del lavoro: non più servizi da acquistare, ma decisioni da prendere e da portare sul mercato.

Nella consulenza tradizionale il consulente raccomanda e chiude l’incarico, mentre l’esecuzione passa a fornitori che non hanno partecipato alla decisione. Bliss decide con il vertice e realizza ciò che ha deciso, con un referente riconoscibile per il cliente e responsabilità definite sul risultato.

«Il valore di un intervento dipende dalla decisione che lo precede e dalla capacità di portarla sul mercato senza perderne il senso», spiega Acri.

I tre livelli del modello

Il lavoro di Bliss si articola su tre livelli.

Advisory. La direzione del brand si definisce con l’amministratore delegato, la proprietà o il consiglio di amministrazione, a partire dal problema reale dell’impresa: comunicazione, offerta, prezzo o organizzazione.

Brand Governance. La decisione si traduce in responsabilità precise, criteri e verifiche, che restano valide anche quando cambiano le persone. Nel tempo diventa cultura d’impresa.

Operations. La decisione arriva sul mercato attraverso Bliss Studio, l’unità operativa che svolge il lavoro di agenzia di marketing e comunicazione per i clienti e realizza siti, campagne, contenuti e produzioni.

Il Bliss Empirical Framework

L’ultimo tassello è il Bliss Empirical Framework, il protocollo con cui la società verifica le decisioni strategiche sul brand. Nasce dagli anni di studio di Acri sulle scienze cognitive: davanti a scelte complesse la mente ricorre a scorciatoie, e nelle riunioni vince spesso l’opinione più autorevole invece della più fondata.

Il protocollo impone tre regole. L’ipotesi si dichiara prima di investire. Le soglie di successo e di insuccesso si fissano in anticipo. I risultati si leggono sui dati dell’azienda, e il verdetto spetta al vertice del cliente. In un modello in cui la stessa società consiglia e realizza, è il criterio per cui chi esegue non valuta da solo il proprio lavoro.

Il protocollo vale anche per le proposte costruite con l’intelligenza artificiale. Una proposta generata in pochi minuti non merita meno verifica di una costruita in settimane: il basso costo di produzione rende anzi più facile moltiplicare ipotesi deboli, e più necessario un criterio per scartarle.

Perché il modello parla ai vertici

Per chi guida un’impresa il modello cambia quattro cose.

La prima è il livello della discussione: non canali e formati, ma posizionamento, prezzo, mercati e reputazione, cioè le variabili che incidono sul valore dell’azienda.

La seconda è la catena delle responsabilità: tra la decisione e il mercato non ci sono passaggi di consegne, ma criteri condivisi e ruoli definiti.

La terza è il criterio di valutazione: le proposte si giudicano su ipotesi e soglie dichiarate prima, non solo sull’autorevolezza di chi le presenta.

La quarta è la continuità. Una direzione presidiata dalla Brand Governance sopravvive ai cambi di management, di fornitori e di priorità.

Quattro cose, un solo effetto: una decisione che il vertice prende una volta e che non deve riprendere ogni volta che qualcosa cambia.

Che cosa viene dopo

Bliss oggi opera con un’idea che il percorso di Acri ha reso concreta: una decisione sul brand si prende con il vertice e si segue fino al mercato. Ogni mandato comincia da lì.

Per Acri il brand resta prima di tutto una decisione d’impresa, da cui dipendono reputazione e valore dell’azienda. Per questo va impostato con chi ha il potere di decidere e seguito fino al mercato dalla stessa squadra.