Roma: Scoperta discarica abusiva di 3mila mq, un denunciato La scoperta della Guardia di Finanza

Una discarica abusiva situata nel quartiere Prenestino e' stata sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato una persona per i reati di gestione illecita di rifiuti e ricettazione. Il terreno, dell'ampiezza di circa 3.000 metri quadrati a uso agricolo, era stato affidato dal proprietario a un cittadino rumeno che lo aveva destinato alla raccolta di rifiuti, anche speciali. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano lo hanno individuato nel corso del pattugliamento del territorio e, dopo aver appurato la mancanza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa, sono entrate in azione trovandovi frigoriferi, televisori, lavatrici, forni elettrici, pannelli in cartongesso, reti e materassi che, con l'esposizione agli agenti atmosferici, avrebbero potuto inquinare le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l'ambiente e la salute. In un capannone adiacente, i militari hanno scovato anche numerosi elettrodomestici usati ma ancora funzionanti, dei quali l'uomo non e' stato in grado di dimostrare la lecita provenienza. (ITALPRESS).