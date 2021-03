Gdf sequestra patrimonio da 2 milioni a narcotrafficante Nei guai un romano che apparterebbe a una rete internazionale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, su proposta della Dda di Roma, finalizzato al sequestro di attivita' commerciali, immobili e disponibilita' finanziarie, per un valore complessivo di circa 2 milioni, riconducibili ad A. V., 38 anni anni, narcotrafficante romano membro di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti. La sua figura era emersa nelle indagini condotte nell'ambito dell'operazione "Crazy Hill" che nel 2015 aveva consentito di sgominare un potente sodalizio criminale con base a Roma e contatti operativi in Germania, Olanda, Spagna e Inghilterra, in grado di organizzare spedizioni via container o via aerea di ingenti quantitativi di cocaina provenienti da Colombia, Argentina e Brasile.

(ITALPRESS)