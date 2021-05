17enne morta nel burrone: video di un uomo che le dà fuoco I familiari assistono in aula alle immagini riprese dalle telecamere di un bar

Un video di dieci minuti 'immortala' l'agonia di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni, bruciata viva lo scorso gennaio. Le immagini sono state depositate oggi nell'incidente probatorio davanti al Gip di Termini Imerese. Le telecamere di un bar vicino al Campo Sportivo di Caccamo, nel Palermitano, hanno ripreso un uomo mentre esce dalla Fiat Punto nella disponibilita' di Pietro Morreale, il fidanzato della vittima e unico imputato nel procedimento.

L'uomo cosparge di un liquido infiammabile la 18enne e le da' fuoco. Il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio ha prodotto la parte del filmato in cui materialmente il giovane da' fuoco alla ragazza. Per l'omicidio di Roberta Siragusa, uccisa, bruciata e gettata in un dirupo a Caccamo, e' finito in carcere il fidanzato Pietro Morreale, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. In aula, anche i familiari di Roberta, oggi in udienza, hanno visto il video.

(ITALPRESS)