Arrestata in Pakistan Nazia Shaheen, la mamma assassina di Saman È stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della ragazza che rifiutò il matrimonio combinato

Nazia Shaheen, la madre di SAMAN Abbas, è stata arrestata in Pakistan. E' stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir e trasferita a Islamabad, dove è già comparsa in tribunale, per le procedure di estradizione. Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l'omicidio. A dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia e su di lei c'era un mandato di cattura internazionale.

E' stata portata davanti alla Corte distrettuale di Islamabad per la convalida del fermo e l'eventuale avvio delle procedure estradizionali richieste dalle autorità italiane nell'ambito del processo che la vede come coimputata per l'omicidio della figlia.

A quanto si apprende da fonti della Farnesina, la notizia è stata comunicata all'ambasciata d'Italia a Islamabad dalla Polizia del Punjab. La donna è stata arrestata, nella notte, nel corso di un'operazione effettuata dalla polizia del Punjab tra i distretti di Jhelum e Gujrat. Al momento l'udienza nei suoi confronti è ancora in corso. Se il fermo verrà convalidato, ad horas partirà la procedura di estradizione.