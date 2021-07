Spara e uccide 39enne straniero a Voghera, arrestato assessore In manette l’assessore alla Sicurezza della Lega di Voghera (Pavia), Massimo Adriatici

E’ stato arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega di Voghera (Pavia), Massimo Adriatici, accusato di aver sparato mortalmente a un 39enne di nazionalità marocchina nel corso di una lite. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri, davanti a un bar che si affaccia su piazza Meardi. I carabinieri di Pavia stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica della vicenda. Adriatici è assessore alla sicurezza nella Giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Paola Garlaschelli. “Altro che far west a Voghera – afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un video – si fa strada l’ipotesi della legittima difesa. Parliamo di un docente di diritto penale, funzionario di polizia, avvocato penalista noto e stimato in questa bella città in provincia di Pavia vittima di

un’aggressione che ha risposto, accidentalmente è partito un colpo che purtroppo ha ucciso un cittadino straniero”.

