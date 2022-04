Apicoltore morto vicino ad un'arnia e con le api addosso Choc nel pomeriggio: la tragedia è avvenuta ad Urbino

Un uomo di 66 anni è morto nel primo pomeriggio ad Urbino: l'apicoltore è stato trovato privo di vita vicino ad un'arnia, con centinaia di api addosso. A far scattare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo, preoccupati per non averlo visto rientrare a pranzo.

Inutili purtroppo i soccorsi: per il malcapitato, esperto apicoltore, non c'è stato nulla da fare. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori: dal malore all'incidente. Non si esclude che l'uomo possa essere caduto sopra una o piu arnie e poi investito dallo sciame, fino a morire per choc anafilattico.