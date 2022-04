Tragico incidente stradale: coinvolte 6 moto e un'auto. Due morti Lo schianto è avvenuto nel bergamasco: almeno altri quattro feriti, di cui due in codice rosso

E' di due motociclisti morti e di quattro feriti (dei quali due in codice rosso) il terribile bilancio di un incidente avvenuto a Bianzano, sulla provinciale 40, in Valle Rossa nel bergamasco. Per alcuni si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia e al Giovanni XXIII di Bergamo.

Stando ad una prima ricostruzione nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte ben 6 motociclette e un'auto, in località "Campella". Illese altre cinque persone, tra cui una coppia con un bimbo piccolo che si trovavano a bordo dell'auto. Dopo l'impatto due moto hanno preso fuoco: a perdere la vita una donna di 53 anni e un uomo.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.