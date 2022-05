Giovanni Falcone, la vocazione globale di un pensiero contro la mafia Lunedì trentennale strage di Capaci. Confronto su proiezione internazionale della lotta a mafia

Sarà il magistrato sannita Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad aprire i lavori della manifestazione organizzata per lunedì 23 maggio, a Palermo, per il 30esimo anniversario della strage mafiosa di Capaci, nel quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta.

La sessione organizzata dalla Farnesina (“La vocazione globale del pensiero di Giovanni Falcone: la proiezione internazionale della lotta alla mafia”, il titolo) si terrà dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Appuntamento dalle 12 alle 14 nella Chiesa dello Spasimo a Palermo, per un dialogo politico di alto livello sul rilievo e sulle prospettive delle attività di diplomazia giuridica ed assistenza tecnica antimafia italiane.

Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, introdurrà i lavori, che si apriranno con la

prima sessione della conferenza, “Dialogo Politico”, moderata da Michele Pala, direttore centrale per i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi della Direzione generale mondializzazione e questioni globali del ministero Affari esteri.

Potranno intervenire Marta Cartabia, ministra della Giustizia, Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Cecilia Perez Rivas, ministra alla Sicurezza del Paraguay, e Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, in presenza; da remoto interverranno anche Anibal Fernandez, mnistro per la Sicurezza per l’Argentina, Juan Manuel Pino, ministro della Sicurezza del Panama, e Guillermo Lasso, Presidente della Repubblica dell’Ecuador.

La seconda sessione dei lavori, un “Dialogo Tecnico” dal titolo “Il ruolo delle autorità di contrasto al crimine organizzato”, verrà moderato da Antonella Cavallari, segretaria generale dell’Organizzazione internazionale Italo-Latino Americana, e vedrà gli interventi di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Giuseppe Zafrana, comandante generale della guardia di finanza, e Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, che interverranno in presenza; da remoto, invece, prenderanno la parola Tania Fogaca, direttrice generale del Dipartimento penitenziario nazionale del Brasile, Fernando Cruz, Presidente del Poder Judicial del Costa Rica, e Monique Pariat, direttrice generale della Migrazione e Affari Interni all’Unione Europea.

L’ultima tavola di discussione, dal titolo “Il ruolo della Pubblica Amministrazione”, moderata da Nicola Russo, capo Dipartimento per gli Affari di giustizia, prevede gli interventi di Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione, Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, Cristiano Cannarsa, amministrazione delegato Consip, e Giuseppe Busia, presidente Autorità nazionale Anticorruzione.

L’iniziativa si concluderà infine con un video su Giovanni Falcone.