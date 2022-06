Paura in Vaticano: inseguimento e spari con auto che non si ferma all'alt Protagonista un 39enne albanese

Spari e inseguimenti da film nel cuore di Roma, a pochi passi dal Vaticano. Paura domenica mattina nella zona di San Pietro, proprio nei minuti in cui il Papa recita il tradizionale Angelus. Una Bmw con a bordo un cittadino albanese di 39 anni non si e' bloccata ad un alt di una pattuglia dei carabinieri in piazza Sant'Uffizio, ad una manciata di metri da via della Conciliazione, in quel momento gremita di fedeli. I militari dell'Arma, dopo che il fuggitivo ha anche tentato di travolgerli con l'auto, hanno esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme della sua automobile. Una reazione che pero' non e' bastata a bloccare la Bmw che, a velocita' sostenuta, ha imboccato via Gregorio VII in direzione di piazza Pio XI. Il pirata, che nel frattempo aveva gettato dall'auto il portafoglio e l'orologio che aveva al polso, e' stato intercettato da alcune volanti della polizia che transitavano in zona. Ne e' scaturito un rocambolesco inseguimento. L'auto con a bordo l'uomo e' stata affiancata da una volante che pero' e' stata speronata. Per bloccare la sua marcia si e' reso necessario l'intervento di altri due mezzi della polizia: una della due voltanti si e' posta al centro della carreggiata per sbarrare le vie di fuga alla Bmw. Il 39enne non si e' pero' arreso: si e' chiuso all'interno della sua auto minacciando le forze dell'ordine. I poliziotti hanno dovuto, quindi, spaccare uno dei vetri per estrarlo e bloccarlo anche grazie all'utilizzo del taser. In evidente stato confusionale, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'uomo e' stato ammanettato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il fermato e' stato portato in ospedale cosi' come due agenti rimasti feriti nell'inseguimento. Sono state disposte verifiche sull'auto mentre dalla fedina penale del 39enne risultano precedenti per droga, maltrattamenti in famiglia e lesioni. In base ad una prima ricostruzione prima che l'auto arrivasse in zona Vaticano un pattuglia dei carabinieri aveva gia' notato il mezzo nella zona di corso Vittorio Emanuele che si aggirava in modo sospetto. Molto probabilmente il cittadino albanese si e' accorto di essere seguito ed ha cominciato ad accelerare fino ad imboccare la strada laterale che costeggia il colonnato della basilica non fermandosi all''alt. Poi l'inseguimento e la fine della fuga. (