Marmolada, le ricerche dei dispersi continuano con droni ed elicotteri Le vittime per il crollo al momento sono 7, i feriti 8, di cui 2 in gravissime condizioni

L'area del crollo del seracchio di ghiaccio sulla Marmolada continua a essere interdetta per il rischio di altre frane, e le ricerche dei 13 dispersi proseguono attraverso il monitoraggio dall'alto con droni ed elicotteri. Le vittime per il crollo di domenica 3 luglio accertate al momento sono 7, i feriti 8, di cui 2 in gravissime condizioni. (Italpress)