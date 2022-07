Strage di ritorno dal mare: quattro morti in uno scontro frontale La terribile sciagura è avvenuta sulla strada a scorrimento veloce del Gargano

Strage sulla strade del mare. E' di quattro morti e tre feriti il drammatico bilancio di un violento scontro frontale avvenuto sulla strada a scorrimento veloce del Gargano. Coinvolte nello schianto una golf e una mitsubishi. La tragedia è avvenuta lungo il viadotto San Francesco, che collega Cagnano Varano a Carpino.

Le vittime sono tutte di Castelluccio dei Sauri nella bassa valle del Cervaro in provincia di Foggia. Si tratta di una coppia, marito e moglie e di una loro amica con la nipote, quest'ultima giunta da fuori per trascorrere le vacanze estive in paese.

Una notizia tristissima che ha profondamente scosso la piccola comunità del subappennino dauno, da ieri sera sprofondata nella tristezza e nel dolore più cupo. Paese in ginocchio, ammutolito. Un'intera comunità frastoranata e spenta di fronte ad una immane tragedia. Persone tutte conosciute e ben volute dalla comunità castelluccese. Sul posto 118, con l'intervento anche di un'eliambulanza, forze dell'ordine e vigili del fuoco. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente che ha macchiato di sangue l'estate in terra foggiana.