Alluvione nelle Marche: 8 morti. Disperso un bimbo con la sua mamma "Non c'è stato tempo di intervenire, l'acqua ha colto di sorpresa chi era in strada"

Tragedia in provincia di Ancona, nelle Marche, dove il maltempo ha provocato 8 vittime e quattro dispersi, tra questi purtroppo anche dei bambini.

Si cerca un bimbo disperso assieme alla sua mamma.

Quaranta i millimetri di pioggia caduti in poche ore: la quantità che di solito viene prevista in sei mesi.

In corso le ricerche dei dispersi e i soccorsi, col capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio partito per le marche. Oltre 150 gli interventi nella zona, con i vigili del fuoco al lavoro per salvare decine di persone che colte di sorpresa dall'acqua si sono rifugiate sui tetti delle case o sugli alberi.

I problemi maggiori li ha portati le'sondazione del fiume Misa: “che non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme” ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, spiegando che in alcune località: “Non c'è stato tempo di intervenire, ci sono persone che magari erano in strada o sono uscite non rendendosi conto del pericolo”.