Maltempo Marche: sono 11 le vittime, proseguono le ricerche dei dispersi Sono circa 900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle due aree colpite dall’alluvione

Sono 250 i vigili del fuoco impegnati nella zona di Ancona, 100 in quella di Pesaro Urbino, con un totale di circa 900 interventi effettuati rispettivamente nelle due aree colpite dall’alluvione che ha investito nella notte tra giovedì e venerdì le Marche. Senza sosta le ricerche degli ultimi due dispersi nella zona di Barbara (AN).

Intanto è salito a undici il numero delle vittime. Ieri, infatti vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo a Serra de Conti, in provincia di Ancona. Il numero dei dispersi, quindi, scende a tre. “Siamo qui solo da 20 mesi. Stiamo portando avanti tanti progetti per il territorio. Ma servono tempo e risorse: per questo porteremo all’attenzione della Conferenza delle Regioni e del governo l’esigenza di un piano straordinario per la sicurezza del territorio”.

Così in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Il cambiamento climatico è ora una durissima realtà”, osserva e, quanto alle accuse di negare il problema dice: “Come si fa a essere negazionisti su questo. Ma chi potrebbe negare risorse a un’emergenza straordinaria come questa?”. Secondo il governatore “il Misa ha bisogno di un progetto complessivo che costa più di 100 milioni. Lo stiamo realizzando e lo potenzieremo. Come abbiamo fatto per la tutela del territorio: finanziando interventi per un ammontare superiore ai 5 anni precedenti”.

