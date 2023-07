Funerali Michelle, il Vescovo ai giovani: «Droga vi brucia la vita» Monsignor Baldo Reina nella chiesa di Santa Maria della Presentazione a Roma

Durante l'omelia per il funerale di Michelle Causo nella chiesa di Santa Maria della Presentazione a Roma, il vescovo Baldo Reina ha riflettuto sul messaggio che Gesù rivolgerebbe a tutti noi. Gesù ci inviterebbe a rialzarci e a imparare a custodire la vita, perché essa è preziosa. Rivolgendosi ai giovani, direbbe loro di dire no alle droghe, al crack e alle sostanze nocive, affinché possano preservare la loro preziosa vita. Il vescovo ha sottolineato l'importanza di non seguire le mode distruttive e di respingere coloro che considerano i giovani merce di scambio, svendendoli per denaro.

Il vescovo ha esteso il messaggio di Gesù anche agli adulti, invitandoli a custodire i ragazzi che rappresentano non solo il futuro, ma anche il presente di ogni società. Ha esortato i genitori a accompagnare i propri figli nella sfida educativa, mentre alla Chiesa ha chiesto di cercare i giovani là dove vivono, si divertono e trascorrono il tempo, amandoli e stando con loro. Ai politici, il vescovo ha chiesto di creare opportunità di sviluppo integrale per i giovani, offrendo loro prospettive reali di impegno e lavoro, in modo che possano essere veri protagonisti nella società.

Infine, il vescovo ha lanciato un appello alle agenzie educative, chiedendo loro di non stancarsi di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita umana e di parlare dei valori fondamentali come solidarietà, giustizia, bene comune, rispetto della vita e del creato, dando testimonianza di essi. La voce del vescovo ha richiamato l'importanza di custodire la vita e di camminare accanto ai giovani in questo percorso.