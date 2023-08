Lui voleva abusarne, lei lo ha evirato: è finita davvero male Arrestata una 35enne di origini straniere che ha reagito al tentato stupro dell'ex

Una donna di 35 anni di origine straniera è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver mutilato l'ex marito con un coltello da cucina. L'incidente è avvenuto a Marghera, quando la donna ha cercato di difendersi da un tentativo di costrizione sessuale da parte dell'uomo.

Dopo una serie di indagini condotte dalla squadra mobile, il procuratore ha emesso un ordine di arresto sulla base delle prove raccolte. Attualmente, la donna si trova detenuta nel carcere femminile della Giudecca.

La polizia sta ancora indagando per ricostruire l'intera sequenza degli eventi. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Mestre dove è stato sottoposto a un'operazione per trattare la grave lesione riportata. La sua condizione è considerata critica.

La donna, coinvolta in una colluttazione con l'ex marito, ha riportato leggere ferite. È stata medicata immediatamente dopo l'incidente e successivamente ha ricevuto ulteriori cure presso il pronto soccorso il giorno seguente, con l'accompagnamento della polizia.

Attualmente, non vi sono notizie di accuse mosse contro l'uomo per presunte violenze o aggressioni nei confronti della sua ex compagna, come riportato dai media locali. La situazione è ancora in fase di sviluppo e le indagini proseguono.