Arrestato Sacha, il 21enne che ha ucciso il padre e un amico di famiglia I carabinieri lo hanno sorpreso nudo su una panchina

E' stato arrestato dai carabinieri Sacha Chang il 21enne di origine olandese, affetto da disturbi psichici, che ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate facendo poi perdere le sue tracce. L'amico e' morto appena giunto in ospedale, a causa delle gravi ferite riportate.

Il fatto è avvenuto il 15 agosto 2023 nella casa di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo.

Chang è affetto da disturbi psichici e aveva già avuto in passato episodi di violenza. Il giorno dell'omicidio, il ragazzo ha aggredito il padre con un coltello, uccidendolo. Poi si è rivolto all'amico di famiglia, ferendolo gravemente. Dopo l'omicidio, Chang è fuggito dalla casa e si è reso irreperibile.

Le indagini sono state coordinate dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo. Gli investigatori hanno esaminato le telecamere di sorveglianza della zona e hanno ascoltato i testimoni. Grazie a questi elementi, sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga del ragazzo. Chang è stato rintracciato e arrestato nei boschi del comune di Mondovì, a circa 10 chilometri dalla casa di famiglia.

Il ragazzo è stato portato in carcere a Cuneo, dove è in attesa di processo. L'accusa è di omicidio volontario e lesioni gravi.

I giorni di caccia al ragazzo sono stati vissuti con apprensione dalla comunità di Montaldo di Mondovì. Il paese è piccolo e il fatto di cronaca ha sconvolto tutti. Gli abitanti hanno aiutato le forze dell'ordine a cercare il ragazzo e hanno pregato per la sua cattura.

L'arresto di Chang è stato un sollievo per la comunità. Il ragazzo è ora in carcere e non rappresenta più un pericolo per gli altri. Tuttavia, il fatto di cronaca ha lasciato un segno profondo nel paese. La comunità è ancora scossa e si interroga sulle cause dell'omicidio.