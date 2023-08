Torino, treno travolge e uccide cinque operai al lavoro Il convoglio era lanciato a 160 chilometri orari. Nessuno scampo per i lavoratori.

Il treno lanciato a 160 chilometri orari li ha falciati mentre erano al lavoro. Sette operai. Cinque sono morti. È accaduto poco dopo la mezzanotte, sulla linea ferroviaria convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, un chilometro distante dalla stazione ferroviaria in direzione Torino, i cinque operai persero la vita a causa dell'impatto con un treno.

Gli operai, impiegati in una ditta di Borgovercelli (Vercelli), erano accompagnati da altri due colleghi che, per fortuna, sono rimasti illesi.

L'incidente ha lasciato il macchinista in stato di shock. Questi era alla guida del treno insieme a un collega. Secondo quanto riportato dai carabinieri, il treno viaggiava alla velocità di 160 chilometri all'ora. Nel frattempo, gli operai stavano eseguendo lavori di sostituzione dei binari in prossimità della stazione. Il treno coinvolto era un convoglio tecnico, trasportante una dozzina di vagoni da Alessandria a Torino.

La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha espresso il suo profondo dolore per quanto accaduto e ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei lavoratori deceduti. In una nota ufficiale, Rfi ha spiegato che gli operai erano impegnati in lavori di manutenzione affidati a una ditta esterna. L'incidente è stato causato dall'investimento da parte di un treno non in servizio commerciale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia ferroviaria e i carabinieri provenienti da Chivasso, sotto la coordinazione della Procura di Ivrea. La procuratrice Giulia Nicodemi è presente sul luogo dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono state affrontate da ambulanze e vigili del fuoco. Le operazioni di rilievo sono ancora in corso, con il treno fermo sulla scena e l'identificazione delle vittime in corso.

Brandizzo, una comunità di meno di 9.000 abitanti, si trova nella Città Metropolitana di Torino, facendo parte della sua seconda cintura. Situato a quasi venti chilometri a nord-est dal capoluogo, Brandizzo è un centro abitato di pianura circondato a sud dal fiume Po e a est dal torrente Malone. Parte del territorio del paese è compresa nel Parco del Po Torinese.

La linea ferroviaria Torino-Milano, dove si è verificato l'incidente, taglia il paese a metà in direzione orizzontale, mentre a nord scorrono l'autostrada A4 Torino-Milano e l'Alta Velocità Ferroviaria.