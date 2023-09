Roma. Infermiera accoltellata, corpo trovato in androne: si cerca compagno L'uomo risulta irreperibile. Il corpo trovato da due studenti.

Sono stati due giovani studenti a trovare il corpo dell'infermiera 52enne accoltellata in un palazzo di Via Giuseppe Allievo a Roma. Si tratta di Rossella Nappini e lavorava come infermiera all’ospedale San Filippo Neri, che si trova vicino al luogo del delitto.

È quanto riferisce l'amministratore del condominio dove la donna viveva temporaneamente per accudire la madre malata. La polizia scientifica è al lavoro sulla scena del crimine dove i due giovani hanno trovato il corpo in una pozza di sangue.

Numerose le coltellate, alcune a organi vitali. L'ipotesi principale è quella di femminicidio e il compagno della donna risulta irreperibile. Molti vicini di casa hanno riferito di aver udito delle grida provenire da quell'appartamento.