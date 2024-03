Bambino di 4 anni cade dal terzo piano: è grave L'episodio poco fa a Carvanico, in provincia di Bergamo. Il piccolo ricoverato in codice rosso

Un bambino di 4 anni è caduto dal balcone del suo appartamento al terzo piano di una palazzina a Carvico, in provincia di Bergamo. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14:30.

La dinamica

Il piccolo, che si trovava in casa con la mamma, si è sporto dalla balaustra del balcone sfuggendo al controllo della donna. Ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, facendo un volo di circa 10 metri.

I soccorsi

Immediatamente allertati, i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Il bambino, che era vigile e cosciente, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni del bambino

Dalle prime informazioni, il piccolo avrebbe riportato lesioni e importanti fratture agli arti inferiori. Nonostante la gravità della caduta, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri di Bergamo stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui la possibile distrazione della mamma.

Un caso che fa riflettere

L'incidente di Carvico è purtroppo solo l'ultimo di una serie di cadute di bambini dai balconi. Un fenomeno che, purtroppo, si verifica con preoccupante frequenza.

L'importanza della prevenzione

È fondamentale sensibilizzare i genitori sull'importanza della prevenzione. È necessario adottare tutte le precauzioni possibili per evitare che i bambini possano cadere dai balconi.

Alcune semplici regole

Non lasciare mai i bambini incustoditi in casa, soprattutto in prossimità di balconi o finestre.

Installare sistemi di sicurezza come le barriere anti-caduta.

Insegnare ai bambini i pericoli legati alle cadute dai balconi.