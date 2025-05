Incidente gravissimo lungo la strada Potenza-Melfi: muore una donna Ugl: "E' una strage infinita lungo le nostre strade"

Una donna è morta ed un'altra persona rimasta ferita. Questo il bilancio di un drammatico incidente avvenuto lungo la strada Potenza-Melfi, nei pressi dell'uscita di Rapolla. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. Al momento la strada è chiusa in tutti e due i sensi di marcia.

"E’ solo vergognoso! Da anni attendiamo opere infrastrutturali compiute con strade sicure e percorribili in Basilicata.

Lo afferma Giuseppe Palumbo segretario provinciale Ugl Potenza, rivolgendosi all’intera classe politica regionale e nazionale. "Abbiamo bisogno di risposte operative. Diciamo basta a ciò a tutto ciò e vorremmo che ognuno si assumesse la propria responsabilità, non c’è campagna elettorale che mantenga a questi drammi, si incominci seriamente a prendere in esame la questione viaria della Basilicata, dando ai cittadini una risposta veloce per evitare altre vittime della strada".