Carceri: Detenuto di Regina Coeli evade dall'ospedale Santo Spirito Lo denuncia Gennarino De Fazio segretario generale Uilpa polizia penitenziaria

Un detenuto di origini pugliesi di 45 anni in attesa di primo giudizio e associato al carcere romano di Regina Coeli è evaso in serata dall'ospedale Santo Spirito, dov'era stato condotto per una visita ambulatoriale.

"Da tempo denunciamo le gravi criticità del sistema penitenziario e, in particolare, quelle di Regina Coeli anche correlate a turni di piantonamento ospedalieri di durata di gran lunga superiore a quella contrattualmente previst - afferma in una nota Gennarino De Fazio segretario generale Uilpa polizia penitenziaria".

"Peraltro, proprio a Regina Coeli, si sono registrati trattenimenti in servizio fino a 26 ore continuative. Adesso la priorità è rintracciare l'evaso, per il quale sono in corso le ricerche della Polizia Penitenziaria e delle altre forze dell'ordine.Ma è evidente che serve un'inversione di rotta".