Tragedia in galleria sull’A1 a Barberino del Mugello, tre morti e due gravi Schianto tra camion e Fiat Panda in direzione Bologna: tre uomini hanno perso la vita, grave donna

Intorno alle 14:00, una Fiat Panda si è improvvisamente fermata sulla corsia di marcia all’interno della galleria di Base, in direzione Bologna, nel comune di Barberino del Mugello. Mentre alcune auto sono riuscite ad evitarla, un camion sopraggiunto non ha fatto in tempo a frenare, travolgendo l’utilitaria. L’impatto è stato violentissimo. Tre uomini a bordo della Panda sono morti sul colpo, mentre una donna di 35 anni e una bambina di 5 anni sono rimaste gravemente ferite.

I soccorsi

Le squadre dei Vigili del fuoco, giunte da Firenze e da Barberino, hanno utilizzato cesoie e divaricatori per estrarre i cinque occupanti dell’auto. La bambina è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 3, mentre la donna è stata trasferita in condizioni gravi con Pegaso 1. Nonostante la rapidità dell’intervento, per i tre uomini non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Il cane morto nell'impatto

A bordo dell’auto viaggiava anche un cane, probabilmente di proprietà di uno degli occupanti. L’animale è deceduto nello schianto, aggiungendo ulteriore dolore a una tragedia già durissima.

Traffico in tilt sulla Variante di Valico

La circolazione è stata interrotta completamente dalle 14:30 alle 16:00 nel tratto interessato della Variante di Valico. Si sono formate code fino a sette chilometri, con deviazioni obbligatorie verso la Panoramica o la statale 65. La situazione è tornata lentamente alla normalità nel tardo pomeriggio, ma la chiusura ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico verso Bologna.

Indagini in corso

La Polizia Stradale, insieme al personale di Autostrade, è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le prime immagini delle telecamere sembrano confermare che la Panda si sia arrestata improvvisamente sulla corsia di marcia. Restano da chiarire i motivi dello stop: guasto meccanico, malore o altra causa ancora sconosciuta. L’autista del camion sarà ascoltato nelle prossime ore.

Un tratto già noto per la pericolosità

Il tratto della Direttissima è noto per la sua velocità e per la presenza di numerose gallerie. Anche se dotato di telecamere e sistemi di sorveglianza avanzati, ogni incidente in galleria comporta rischi elevatissimi per la scarsa possibilità di manovra e l’effetto imbuto generato dalla struttura. La tragedia odierna riapre il dibattito sulla sicurezza in questi tratti ad alta intensità di traffico.