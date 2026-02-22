Coppia trovata morta in tenda di campeggio, disposta autopsia Lei incinta di otto mesi, ipotesi monossido da una stufetta

Il ritrovamento sul greto del Tronto. Le vittime sono Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana, in avanzato stato di gravidanza, ed Evandro Maravalli, 29 anni, brasiliano. I loro corpi sono stati rinvenuti ieri mattina in una tenda allestita nel quartiere di Borgo Solestà, nei pressi del cimitero cittadino. A dare l’allarme è stata un’amica della donna che, non riuscendo a contattarla, ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Per la donna e per il bambino che portava in grembo non c’era più nulla da fare.

L’ipotesi del monossido

Secondo i primi accertamenti, la coppia avrebbe utilizzato una piccola stufetta per riscaldarsi durante la notte particolarmente fredda. Gli investigatori ipotizzano che il monossido di carbonio sprigionato dall’apparecchio possa aver saturato l’ambiente della tenda, provocando un’intossicazione fatale. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo e disposto l’esame autoptico. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio dell’Ospedale Mazzoni, dove verranno effettuati gli accertamenti medico-legali.

Le condizioni di vita della coppia

Secondo quanto emerso, i due vivevano da alcuni giorni nella tenda in condizioni di forte disagio. Alla donna sarebbe stato offerto un alloggio, ma lo avrebbe rifiutato. I contorni della vicenda restano ancora da chiarire. L’autopsia sarà decisiva per stabilire con certezza le cause del decesso e ricostruire le ultime ore della coppia. Intanto la città si interroga sulle condizioni di marginalità in cui i due giovani si trovavano.