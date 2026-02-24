Cede ringhiera, bimbo di 9 anni cade a scuola: è grave Incidente alla Papa Giovanni XXIII di Pietra Ligure: trauma cranico, trasferito al Gaslini

La caduta durante l’orario scolastico. Momenti di grande apprensione questa mattina a Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove un bambino di nove anni è precipitato dal terrazzo al primo piano della scuola primaria Papa Giovanni XXIII di viale Europa. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava lungo il terrazzamento che corre lungo il perimetro dell’edificio quando, improvvisamente, una porzione della ringhiera avrebbe ceduto alle sue spalle.

Il volo è stato di circa quattro metri. Il bambino è finito nel cortile interno dell’istituto, sotto gli occhi attoniti di compagni e insegnanti. L’allarme è scattato immediatamente e i docenti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

I soccorsi e il trasferimento a Genova

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della Croce Bianca di Borgio, che hanno stabilizzato il piccolo prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Savona. L’arrivo al pronto soccorso è avvenuto in codice rosso.

I medici hanno riscontrato un trauma cranico. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma in via precauzionale è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti specialistici e per un monitoraggio neurologico più approfondito.

Le verifiche sulla ringhiera

Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto. I carabinieri, intervenuti nell’istituto, stanno raccogliendo le testimonianze degli insegnanti e del personale scolastico. La ringhiera avrebbe ceduto parzialmente e sarà sottoposta ad analisi per verificare eventuali segni di deterioramento o criticità strutturali.

Tra gli aspetti da accertare anche se il bambino si sia appoggiato alla barriera o se, in un momento di gioco, vi abbia urtato contro provocandone lo spostamento. L’area è stata messa in sicurezza per consentire tutti gli approfondimenti tecnici necessari.