Cade mentre gioca: batte la gola a bordo fontana e muore a soli 10 anni La tragedia di Castelluccio dei Sauri nel foggiano

Stava giocando con altri coetanei quando improvvisamente è scivolato ed ha battuto violentemente la gola contro lo spigolo di una fontana. La tragedia è avvenuta nella piazza del paese, a Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia.

E' morto così un bambino di soli 10 anni di origini albanese, ben integrato nella comunità. Ad assistere la scena alcune famiglie che hanno subito allertato i soccorsi. Tutto inutile, non c'è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma il cuore non si è mai ripreso.

"La nostra comunità si è fermata, colpita da un dolore immenso - scrive il sindaco del paese Mattia Azzone - la tragica scomparsa del piccolo Alessio ci lascia sgomenti e profondamente addolorati.

Una giovanissima vita spezzata è una ferita che attraversa l’intero paese, che tocca ogni famiglia, ogni genitore, ogni nonno. In questo momento di buio e di incredulità, non esistono parole capaci di lenire una sofferenza così grande.

L'intera comunità castelluccese si stringe con commozione e rispetto attorno alla famiglia di Alessio alla quale non farà mancare tutta la sua vicinanza e il suo affetto.

Che il nostro abbraccio possa essere, almeno in parte, un sostegno in questo momento così difficile.

Preghiamo per questo Angelo volato in cielo. Con profondo dolore".