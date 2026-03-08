Donna uccisa a coltellate a Genova: il figlio interrorgato in Questura Il corpo di una 87enne trovato in un’abitazione nel quartiere di Molassana

Il ritrovamento nel quartiere di Molassana. Una donna di 87 anni è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Il corpo, secondo le prime informazioni, presentava diverse ferite da arma da taglio. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai soccorritori. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare.

L’ipotesi degli investigatori

Le prime ricostruzioni avevano fatto ipotizzare agli investigatori un femminicidio, ma poi l'esame di indizi e dinamica ha portato a un possibile sospetto. La vittima ha due figli: il più giovane, con fragilità psichiatriche, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue ed è stato portato in questura per accertamenti. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con le indagini affidate alla Squadra Mobile.