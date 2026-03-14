Orrore a San Severo: 20enne ucciso a martellate L'omicidio è avvenuto in una struttura che ospita braccianti agricoli

Si indaga nel foggiano, a San Severo, dove un 20enne del Gambia è stato trovato cadavere all'interno di una struttura che ospita braccianti agricoli.

Secondo le prime indagini, il giovane, sarebbe stato colpito violentemente alla testa a colpi di martello. Un litigio, per un futili motivo con un altro ospite della struttura in cui era ospite.

Sul posto i sanitari del 118 ma ogni soccorso si è rivelato inutile, troppo gravi le lesioni riportate. Sull'accaduto indaga la polizia che ha ascoltato alcuni testimoni.

Il dolore della sindaca di San Severo Lidya Colangelo

Una tragedia che colpisce e addolora profondamente la nostra comunità. La morte del giovane ospite della struttura “L’Arena” in contrada Sant’Elia, che accoglie lavoratori stagionali impegnati nelle campagne del nostro territorio, ci lascia sgomenti e profondamente rattristati.

In momenti come questi il pensiero va innanzitutto ai genitori di questo ragazzo, ai suoi familiari e ai suoi affetti, travolti da un dolore immenso. Davanti a tragedie come questa le parole sembrano sempre insufficienti.

Eventi di tale gravità non dovrebbero mai verificarsi, soprattutto in un Paese civile e accogliente come l’Italia, dove il rispetto della vita e della dignità delle persone deve rappresentare un valore irrinunciabile.

Come Amministrazione comunale siamo già intervenuti nei mesi scorsi, anche grazie a un finanziamento della Regione Puglia, per migliorare i servizi e le condizioni della struttura che ospita i lavoratori stagionali. Tuttavia, quanto accaduto dimostra con evidenza che è necessario fare ancora di più.

Per questo motivo attiveremo immediatamente tutte le interlocuzioni istituzionali con il Prefetto, il Governo nazionale e la Regione Puglia, affinché vengano messe in campo azioni concrete e coordinate che possano garantire maggiore sicurezza, contrasto alla clandestinità e a numerosi reati già sanzionati dalle forze dell'ordine locali

A nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità sanseverese, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore".