Scontro tra due auto nel Vicentino: bambini tra i cinque feriti

Incidente notturno a Rosà, coinvolti anche due bambini

scontro tra due auto nel vicentino bambini tra i cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto avvenuto nella notte a Rosà, in provincia di Vicenza. Coinvolta anche una famiglia con due bambini. Un giovane è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto avvenuto intorno all’una della notte di domenica 15 marzo in via Sant’Anna a Rosà, in provincia di Vicenza. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli. Su uno viaggiava una famiglia composta da quattro persone, tra cui due bambini, mentre sull’altra auto si trovavano due giovani. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza i veicoli e soccorrere le persone coinvolte. Un ragazzo è rimasto incastrato all’interno dell’auto ed è stato liberato dai pompieri utilizzando cesoie e divaricatori per aprire la carrozzeria del veicolo. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, il giovane è stato affidato al personale sanitario.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i sanitari del Suem 118, intervenuti con due ambulanze per prestare le prime cure ai feriti. Cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure, mentre le loro condizioni non sarebbero al momento considerate gravi. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Marostica, Enego e Bassano del Grappa.

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