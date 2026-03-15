Scontro tra due auto nel Vicentino: bambini tra i cinque feriti Incidente notturno a Rosà, coinvolti anche due bambini

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto avvenuto intorno all’una della notte di domenica 15 marzo in via Sant’Anna a Rosà, in provincia di Vicenza. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli. Su uno viaggiava una famiglia composta da quattro persone, tra cui due bambini, mentre sull’altra auto si trovavano due giovani. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza i veicoli e soccorrere le persone coinvolte. Un ragazzo è rimasto incastrato all’interno dell’auto ed è stato liberato dai pompieri utilizzando cesoie e divaricatori per aprire la carrozzeria del veicolo. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, il giovane è stato affidato al personale sanitario.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i sanitari del Suem 118, intervenuti con due ambulanze per prestare le prime cure ai feriti. Cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure, mentre le loro condizioni non sarebbero al momento considerate gravi. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Marostica, Enego e Bassano del Grappa.