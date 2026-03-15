Rimini, bimba di 4 anni muore dopo dimissioni dall’ospedale La piccola era stata visitata per febbre all’Infermi, poi il peggioramento

Una bambina di quattro anni è morta nella notte all’ospedale Infermi di Rimini poche ore dopo essere stata dimessa dalla struttura sanitaria dove era stata portata per febbre. La piccola, di nazionalità ucraina, era stata accompagnata dai genitori intorno alle 21.30 di venerdì all’ambulatorio urgenze pediatriche dell’ospedale di Rimini. Secondo quanto ricostruito, la febbre era comparsa verso le 18. Durante la visita i parametri vitali risultavano nella norma e anche la funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica non aveva evidenziato anomalie. Gli esami del sangue effettuati non avevano mostrato segni di infezione rilevanti. Dopo la somministrazione di paracetamolo la febbre era scesa rapidamente. Nonostante il miglioramento, i medici avevano comunque deciso di trattenere la bambina in osservazione per alcune ore prima di dimetterla intorno alle 00.45.

Il peggioramento improvviso

Nelle prime ore del mattino la situazione è però precipitata. Un peggioramento improvviso delle condizioni della piccola ha spinto i genitori a chiamare un’ambulanza. La bambina è stata trasportata nuovamente al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove è arrivata intorno alle 6.35. I medici hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. All’intervento hanno partecipato un rianimatore e il pediatra di turno.

I tentativi di salvarla e le indagini

I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre un’ora ma, nonostante gli sforzi del personale sanitario, la bambina è morta. Ora saranno avviati tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa abbia provocato un peggioramento così rapido e le cause esatte del decesso. Non è escluso che la Procura di Rimini possa disporre l’autopsia sul corpo della bambina nell’ambito degli accertamenti.