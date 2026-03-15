Roma, arrestato giornalista per pedopornografia In manette anche la compagna insegnante, indagine su una rete più ampia

Un giornalista e manager di 52 anni è stato arrestato a Roma dai Carabinieri nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma su presunti reati di pedopornografia e violenze su minori. In manette è finita anche la compagna dell’uomo, un’insegnante di 48 anni, arrestata per gli stessi reati. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero coinvolti in una vicenda che potrebbe riguardare un giro più ampio di pedofilia. Gli investigatori hanno deciso di non rendere pubblici i nomi degli indagati per evitare qualsiasi possibile identificazione dei minori coinvolti.

Il profilo dell’uomo arrestato

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe avuto una carriera di rilievo tra giornalismo e comunicazione aziendale. Dopo gli inizi come inviato televisivo sarebbe diventato vice direttore di un telegiornale nazionale, per poi assumere incarichi ai vertici della comunicazione in un’importante azienda energetica a partecipazione statale e successivamente in una società privata. La sua figura era considerata fino a poco tempo fa quella di u professionista affermato, circostanza che ha reso ancora più sconvolgente il quadro emerso dall’indagine.

Le immagini trovate nei telefoni

Nel telefono dell’uomo gli investigatori avrebbero trovato numerose fotografie e video che, secondo l’accusa, non lascerebbero dubbi sul contenuto pedopornografico. Tra le immagini ci sarebbero anche quelle della figlia sedicenne della donna arrestata insieme a lui e dei due nipotini della stessa, di cinque e otto anni. I materiali sarebbero stati scoperti dopo la denuncia presentata dal padre della sedicenne, ex compagno della donna, allertato dalla figlia dopo aver trovato sul computer della madre alcune fotografie scattate mentre la ragazza era sotto la doccia, nella vasca da bagno o mentre dormiva.

Le accuse e il ruolo della compagna

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe scattato fotografie e registrato video anche quando i nipoti venivano affidati alla sua custodia. Il materiale sarebbe poi stato inviato al compagno, che avrebbe commentato le immagini con messaggi dal contenuto esplicito. L’inchiesta dovrà ora accertare anche se il materiale fosse destinato a un circuito più ampio o se venisse semplicemente archiviato dall’uomo insieme ad altri contenuti pedopornografici trovati nei suoi dispositivi.

Le verifiche sull’eventuale rete

Gli investigatori stanno ora analizzando telefoni, computer e archivi digitali sequestrati per capire se esistano altri soggetti coinvolti. L’uomo si trova attualmente detenuto in un carcere del Veneto, mentre la compagna è stata arrestata a Treviso. Le indagini della Procura di Roma proseguono per ricostruire l’intera rete di contatti e verificare l’eventuale diffusione del materiale.