Incendio alla Biennale di Venezia: fumo nero sopra i Giardini Rogo al padiglione della Serbia durante lavori di ristrutturazione

Una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra Venezia nella mattinata del 18 marzo a causa di un incendio divampato ai Giardini della Biennale, nel centro storico della città. Le fiamme sono partite dal tetto del padiglione della Serbia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. L’allarme è scattato poco prima delle dieci, anche grazie alle numerose segnalazioni arrivate dai residenti e dai visitatori che hanno notato il fumo levarsi sopra la laguna.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno circoscritto l’incendio dopo le prime operazioni di spegnimento. Nonostante l’intervento tempestivo, le fiamme hanno continuato ad alimentarsi per qualche tempo a causa delle forti raffiche di vento che da martedì notte stanno interessando la laguna veneziana. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere stato provocato da un guasto o da un malfunzionamento tecnico legato ai lavori in corso sull’edificio.

Le fiamme sul tetto del padiglione

I primi accertamenti indicano che l’incendio avrebbe coinvolto soprattutto la copertura esterna della struttura, senza estendersi agli arredi interni, alle eventuali opere esposte o agli altri padiglioni presenti nell’area dei Giardini della Biennale. Il vento forte ha tuttavia riattivato in più momenti i materiali incendiati, costringendo i pompieri a intervenire più volte per completare le operazioni di bonifica.

Nessun ferito e controlli nell’area

Al momento non risultano persone ferite. Per garantire la sicurezza dell’area sono intervenute anche pattuglie in barca della Polizia locale di Venezia, che stanno effettuando sopralluoghi nella zona della Biennale. La nube di fumo è rimasta visibile sopra i giardini che ospitano i padiglioni delle esposizioni internazionali, attirando l’attenzione di residenti e turisti presenti nel centro storico.