Sventato assalto ad un portavalori sull'A1: 12 fermati e un poliziotto ferito La polizia è entrata in azione nel modenese fermando una banda di Cerignola pronta a colpire

Fallito l'assalto ad un portavalori sull'A1. La polizia è entrata in azione nel modenese, fermando dodici cerignolani. Erano all'interno di un casolare dove secondo gli inquirenti, stavano mettendo in atto l'ennesima azione armata.

Il blitz ha permesso di sventare il colpo. All'intervento, culminato in un conflitto a fuoco hanno preso parte le forze speciali della polizia.

E' successo nelle campagne di Vignola, in provincia di Modena. L'area è stata circondata grazie ad una presenza massiccia di forze dell'ordine. Durante lo scontro a fuoco, un poliziotto è rimasto ferito.

Si tratta di una delle operazioni più imponenti degli ultimi tempi contro le bande del foggiano, specializzate negli assalti a portavalori in diverse regioni italiane.

Ci sono indagini in corso. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire se vi siano collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nell'ultimo periodo.