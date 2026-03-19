Scontro tra treno e bus nel Viterbese, feriti studenti Paura a Soriano nel Cimino: incidente a un passaggio senza sbarre

Paura a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove un autobus della Cotral e un treno si sono scontrati all’altezza della località Fornacchia. L’impatto è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello senza sbarre, elemento su cui si stanno concentrando le verifiche degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i due mezzi si sono trovati contemporaneamente sull’attraversamento ferroviario. Resta da chiarire cosa abbia portato alla collisione e se vi siano state anomalie tecniche o errori umani.

Studenti a bordo, feriti lievi

Sul pullman viaggiavano numerosi studenti. L’urto ha provocato diversi feriti, tra cui anche l’autista del mezzo. Le condizioni, secondo quanto emerso nelle prime fasi dei soccorsi, non sarebbero gravi: tutti avrebbero riportato traumi lievi. L’impatto ha generato momenti di forte tensione tra i passeggeri, molti dei quali sono stati assistiti direttamente sul posto dal personale sanitario.

Soccorsi e interventi

Immediato l’intervento della polizia locale di Soriano nel Cimino, dei carabinieri e dei sanitari del 118. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Il treno, rimasto sui binari dopo l’impatto, è stato successivamente fatto avanzare per liberare l’incrocio e permettere il ripristino della circolazione ferroviaria. Presenti anche i tecnici della Cotral e delle infrastrutture ferroviarie.

Indagini sul passaggio a livello

Gli accertamenti sono ora concentrati sulle condizioni dell’infrastruttura e sulla dinamica dello scontro. Le forze dell’ordine stanno effettuando rilievi sulle rotaie e sulla segnaletica per verificare eventuali anomalie. Particolare attenzione è rivolta proprio al passaggio a livello privo di sbarre, elemento che potrebbe aver avuto un ruolo determinante. Solo le indagini delle prossime ore chiariranno eventuali responsabilità e se siano necessarie misure di sicurezza aggiuntive.