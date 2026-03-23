Anziano disorientato e in ipotermia nella notte: salvato dalla Cosmopol E' successo ad Anzano di Puglia, comune al confine con l'Irpinia

Era in uno stato di ipotermia, infreddolito e disorientato l'anziano tratto in salvo nel cuore della notte ad Anzano di Puglia, comune al confine con l'Irpinia.

L'uomo deve la vita da una pattuglia della Cosmopol, l'istituto di vigilanza irpino. A bordo dell'auto di servizio, di passaggio in quel momento nella zona per i consueti controlli e monitoraggio sul territorio, due agenti, i quali non hanno voltato lo sguardo dall'altra parte.

Passo lento, affaticato e confuso. L'equipaggio ha subito intuito la gravità della situazione. L'anziano, di 83 anni, è stato immediatamente caricato in auto, al riparo. Si era smarrito lungo la strada che porta al paese senza ricordare nulla.

E' stato lo stesso personale della Cosmopol ad allertare immediatamente i carabinieri, i quali sono giunti sul posto per riportarlo a casa ed affidarlo alle cure sanitarie.

Una storia fortunatamente a lieto fine grazie alla sensibilità, al grande senso di umanità e azione tempestiva dei due vigilantes.