Famiglia nel bosco, la figlia minore ricoverata Crisi respiratoria per la bambina, poi lo scontro tra garanti

La figlia più piccola della famiglia nel bosco Trevallion-Birmingham è ricoverata da domenica per una crisi respiratoria, probabilmente legata a una reazione allergica. Il ricovero, secondo quanto emerso, sarebbe stato disposto in via precauzionale dai medici, d’intesa con la pediatra che segue la minore. Le condizioni della bambina non desterebbero particolare preoccupazione e la situazione clinica risulterebbe sotto controllo, con dimissioni previste quando il quadro sanitario lo consentirà.

Il ricovero e la polemica

A trasformare un episodio sanitario in un nuovo caso pubblico è stato l’intervento della garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, che sui social ha riferito del ricovero della bambina e ha sottolineato che la madre non fosse accanto a lei durante la degenza. La frase ha immediatamente riacceso l’attenzione sulla vicenda della famiglia, già al centro di un lungo procedimento minorile dopo l’allontanamento dei tre figli dalla coppia.

La precisazione successiva ha però ridimensionato il quadro iniziale. La garante regionale per l’Infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, ha spiegato di aver fatto visita alla bambina in ospedale e ha chiarito che i genitori erano stati informati tempestivamente del ricovero. Secondo la sua ricostruzione, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno potuto far visita alla figlia sia il giorno precedente sia quello successivo, mentre accanto alla piccola erano presenti le educatrici della struttura che la segue.

Il nodo della riservatezza

Lo scontro tra garanti si è così spostato dal piano sanitario a quello istituzionale. Da una parte la denuncia pubblica della garante nazionale, che ha posto l’accento sulla separazione tra la bambina e i genitori durante il ricovero. Dall’altra la replica della garante regionale, che ha richiamato la necessità di tutelare la riservatezza dei minori, soprattutto in una vicenda già fortemente esposta sul piano mediatico.

Il caso resta delicato perché i tre figli della coppia anglo-australiana sono accolti da oltre cinque mesi in una casa-famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La decisione definitiva sul futuro ricongiungimento spetterà ancora al Tribunale, chiamato a valutare anche i passi compiuti dai genitori, tra cui la ricerca di una sistemazione abitativa ritenuta adeguata.

Una vicenda sempre più esposta

Il ricovero della bambina ha riaperto una ferita mai chiusa: quella del rapporto tra tutela dei minori, diritto alla vita familiare e comunicazione pubblica. Ogni aggiornamento sulla famiglia nel bosco diventa immediatamente terreno di scontro, tra chi denuncia una separazione dolorosa e chi richiama il dovere delle istituzioni di proteggere i bambini anche dal clamore mediatico.

In questo quadro, l’episodio della crisi respiratoria assume un significato più ampio del dato clinico. La bambina è stata assistita, i genitori hanno potuto incontrarla e le condizioni non sarebbero gravi. Ma la polemica tra autorità per l’infanzia mostra quanto la vicenda sia ormai diventata un caso nazionale, nel quale ogni parola pubblica rischia di pesare quanto un atto giudiziario.