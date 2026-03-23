Donna trovata morta al liceo Vivona: scuola chiusa all’Eur Il corpo scoperto dagli operai in via della Fisica. Indagini sull’identità

La scoperta è avvenuta stamane nel perimetro laterale del liceo classico Francesco Vivona, in via della Fisica, nel quartiere Eur di Roma. A dare l’allarme, poco dopo le 8, sono stati alcuni operai impegnati in lavori di ristrutturazione, che hanno trovato il corpo senza vita di una giovane donna ai piedi di una scala antincendio. La vittima era scalza e indossava un pigiama.

I rilievi e le prime ipotesi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una caduta dall’alto, compatibile con la posizione del corpo. Tuttavia, nessuna pista viene esclusa e gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio.

La posizione della scuola

Dalle prime verifiche, la donna non risulterebbe né una studentessa né una dipendente dell’istituto. Per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e garantire la sicurezza, il liceo Vivona è stato chiuso e le lezioni sospese per l’intera giornata.

Indagini sull’identità

Uno degli aspetti centrali resta l’identificazione della vittima. Gli inquirenti stanno lavorando anche su una possibile corrispondenza con una denuncia di scomparsa presentata nelle ore precedenti dai familiari di una donna. La comparazione dei dati è in corso e potrebbe fornire nelle prossime ore elementi decisivi.