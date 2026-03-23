Padova, operaio 22enne muore incastrato in un macchinario Tragedia a Selvazzano Dentro durante il rabbocco del lubrificante

Nella mattinata di oggi, a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, un operaio di 22 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. La vittima è Mbow Pape Mamour, giovane di origini senegalesi residente in città, impiegato in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 8 all’interno dello stabilimento di via Marconi. Il 22enne stava operando su un macchinario destinato allo srotolamento e al taglio a cesoia delle lamiere quando si sarebbe accorto della mancanza di fluido lubrificante. Nel tentativo di effettuare personalmente il rabbocco, il giovane è rimasto incastrato all’interno del cilindro del macchinario. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali e il decesso è avvenuto sul colpo. Un collega presente sul posto ha tentato di liberarlo in un disperato intervento, rimanendo però ferito alla mano destra. È stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea, incaricato di chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Una scia di incidenti nel Padovano

Quello di Mbow Pape Mamour è il quarto decesso sul lavoro registrato nella provincia di Padova dall’inizio del 2026, un dato che conferma una preoccupante escalation. Il primo episodio risale al 5 gennaio, quando Fabrizio Braghetto, camionista di 65 anni, perse la vita a Borgoricco, schiacciato all’interno di un autocompattatore dopo una caduta dal mezzo. Pochi giorni dopo, il 9 gennaio, morì Zevxhet Halili, 59 anni, originario dell’Albania, travolto da una pressa negli impianti della Sesa – Società estense servizi ambientali a Este, durante un intervento di manutenzione. Il 4 marzo si è aggiunto un terzo incidente mortale: Stefano Contiero, 50 anni, imprenditore, precipitato da circa sei metri mentre installava pannelli fotovoltaici su un edificio a Saonara.

Indagini e sicurezza sul lavoro

La nuova tragedia riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel comparto industriale e manifatturiero. Gli accertamenti in corso dovranno stabilire eventuali responsabilità e verificare se siano state rispettate tutte le procedure previste per l’utilizzo dei macchinari. L’episodio si inserisce in un quadro che continua a destare allarme a livello locale e nazionale, con le istituzioni chiamate a rafforzare controlli e prevenzione per evitare ulteriori vittime.