Uccide la moglie e si impicca: tragedia nel Bolognese Due coniugi trovati morti in casa a Castel Maggiore, indagano i carabinieri

Dramma familiare nel Bolognese, dove un uomo di 73 anni avrebbe ucciso la moglie, di 63, prima di togliersi la vita. I corpi dei due coniugi sono stati trovati nel loro appartamento a Castel Maggiore, al termine di una giornata segnata dall’angoscia dei familiari. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe agito all’interno dell’abitazione per poi impiccarsi. La dinamica precisa resta però da chiarire e gli accertamenti sono tuttora in corso.

L’allarme dato dal figlio

A far scattare i soccorsi è stato il figlio della coppia, preoccupato per l’impossibilità di mettersi in contatto con i genitori. Dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto la tragica scoperta.

Il fatto sarebbe avvenuto tra la notte e la mattina, mentre i corpi sono stati rinvenuti nel primo pomeriggio.

Indagini in corso

I militari dell’Arma dei Carabinieri stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella dell’omicidio-suicidio appare la più probabile.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere il contesto familiare e le eventuali motivazioni alla base del gesto.

Una comunità sotto shock

La notizia ha scosso la comunità di Castel Maggiore, dove la coppia viveva. Un episodio che riaccende l’attenzione su drammi familiari spesso maturati nel silenzio delle mura domestiche.