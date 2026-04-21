Meloni nel mirino della tv russa: insulti durissimi di Solovyev Tensione tra Roma e Mosca dopo l’attacco del propagandista vicino al Cremlino

Un attacco frontale, dai toni durissimi, che rischia di aprire un nuovo fronte diplomatico tra Italia e Russia. Nel mirino della televisione di Stato di Mosca è finita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bersaglio di insulti pesanti pronunciati in diretta da Vladimir Solovyev, uno dei volti più noti della propaganda russa.

Le parole del conduttore, andate in onda durante uno dei suoi programmi, hanno superato il livello dello scontro politico, scivolando su epiteti personali particolarmente violenti. Un attacco che arriva in un momento già delicato nei rapporti tra i due Paesi.

tensione crescente tra roma e mosca

I rapporti tra Roma e Mosca sono infatti ai minimi da mesi. Alla base dello scontro c’è il sostegno italiano all’Ucraina, ribadito con forza dal governo guidato da Meloni. Solo pochi giorni fa, durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi e al Quirinale, l’Italia ha confermato il proprio impegno politico e militare al fianco di Kiev.

Un passaggio che non è passato inosservato al Cremlino, soprattutto per la firma di un accordo sulla produzione congiunta di droni tra Italia e Ucraina. Una scelta strategica che Mosca considera ostile e che contribuisce ad alimentare il clima di contrapposizione.

propaganda e scontro mediatico

L’intervento di Solovyev si inserisce in questo contesto. Il giornalista è noto per le sue posizioni ultra filo-governative e per il linguaggio spesso aggressivo utilizzato nei confronti dei leader occidentali. Tuttavia, il livello degli insulti rivolti alla premier italiana segna un ulteriore salto di qualità nello scontro mediatico.

Non è la prima volta che la propaganda russa prende di mira esponenti europei, ma il caso italiano potrebbe avere un peso specifico maggiore, considerando il ruolo dell’Italia nello scacchiere europeo e nella Nato.

possibili conseguenze diplomatiche

Resta ora da capire se l’episodio avrà conseguenze ufficiali. Non si esclude una reazione da parte della Farnesina, che potrebbe convocare l’ambasciatore russo o chiedere chiarimenti formali.

Nel frattempo, l’episodio contribuisce a rafforzare la percezione di un confronto sempre più duro tra Occidente e Russia, dove la dimensione mediatica diventa parte integrante del conflitto politico e strategico.