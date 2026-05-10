Trova la ex con un altro uomo: irrompe in casa e lo accoltella Un 41enne è entrato in casa della ex compagna e ha trovato la donna con un amico

Un uomo di 41 anni, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta in un appartamento di via dei Monti di Primavalle, alla periferia nord-ovest della Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe entrato nell’abitazione della ex compagna, di cui avrebbe avuto ancora le chiavi, sorprendendola insieme a un amico, un 31enne di origini marocchine.

La lite sarebbe degenerata in pochi istanti. In preda alla gelosia, il 41enne avrebbe afferrato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro l’altro uomo, colpendolo due volte al collo e poi alla schiena mentre cercava di fuggire dall’appartamento.

L’intervento dei soccorsi

La segnalazione di una violenta lite in casa ha fatto arrivare sul posto diverse pattuglie dei carabinieri e il personale del 118. I sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al Policlinico Agostino Gemelli, dove è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Nel frattempo i militari della stazione Roma Montespaccato hanno bloccato il presunto aggressore e messo in sicurezza l’abitazione. Nell’appartamento è stato trovato e sequestrato il coltello indicato come l’arma usata nell’aggressione.

I rilievi nell’appartamento

Dopo l’arresto sono intervenuti anche i carabinieri della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo di Roma, incaricati dei rilievi tecnici. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, la posizione delle persone coinvolte e le fasi della fuga tentata dalla vittima.

Il 41enne è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. L’accusa contestata è tentato omicidio. La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre la donna presente nell’abitazione sarà ascoltata per chiarire i rapporti tra i protagonisti e quanto accaduto nei minuti precedenti all’aggressione.